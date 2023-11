Alla scoperta dell’Osteria 12 Arcate e dei suoi menù stagionali

Un’osteria nata per il Borgo, all’interno dell’antico quartiere di Cascina Fossata a Torino, è oggi un esempio di rinascita e riqualifica per l’intera città.

Attenta all’ambiente e alla sostenibilità, l’Osteria crea dei menù stagionali che rispecchiano perfettamente la sua filosofia: tradizione, qualità e convivialità.

Cucina conviviale

L’Osteria è improntata sul concetto di cucina conviviale: troverete ambienti realizzati per poter ospitare amici, famiglie ma anche incontri istituzionali e di lavoro.

Stagionalità e produzioni locali

La cucina dell’Osteria valorizza la stagionalità degli ingredienti territoriali attraverso ricette semplici, tradizionali e gustose. Nei menù troverete ingredienti a km zero, molti dei quali provenienti dagli orti urbani di Cascina Fossata e da produttori locali. L’Osteria è anche ben attrezzata per quanto riguarda la scelta dei vini, selezionati tra produttori locali delle migliori cantine piemontesi.

Pasta e dolci fatti in casa

Tra i tanti motivi per frequentare l’Osteria, ci sono sicuramente la pasta fatta a mano e i dolci della casa. É qui che si vede il giusto compromesso tra qualità e convenienza: due cardini fondamentali della cucina conviviale.

L’Osteria vi aspetta in via Randaccio 74/b, Torino, presso Cascina Fossata in Borgo Vittoria, dal lunedì alla domenica - dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30 - tranne il lunedì e la domenica sera a cena. Facilmente raggiungibile dal centro di Torino con il trasporto pubblico e dalla tangenziale e autostrada.

La domenica in cascina

la domenica l’Osteria propone un menù fisso e ad un costo contenuto per le famiglie questo mese di novembre e dicembre la cucina propone:

Tris di antipasti con Flan di Porri con Fonduta, Vitello Tonnato, Salsiccia di Bra con chips di carasau

Bis di primi con Tajarin 30 tuorli con ragù alla bolognese e Ravioli Riso e coj con burro e salvia

Secondo Brasato di manzo con contorno di patate

Dolce Torta alle nocciole e zabaione

L’Osteria12Arcate partecipa al progetto Alimentazione Fuori Casa di AiC.

I formati della pasta o dei prodotti senza glutine potrebbero differire

da quelli riportati nel menù.

L’Osteria 12 Arcate vi aspetta in via Randaccio 74/A presso Cascina Fossata, in Borgo Vittoria, a Torino, dal martedì alla domenica per pranzo e dal martedì al sabato per cena

PRENOTAZIONI:

Email: prenotazioni@osteria12arcate.it

Telefono: +39 3491664070

ORARI

Pranzo 12.30/14.30 tutti i giorni tranne il Lunedì

Cena 19.30/22.30 da Martedì a Sabato

ultima prenotazione 21.45

Chiuso il Lunedì e la Domenica a cena

