Rivoli, nudo si fa la “doccia” per strada tra gli sguardi attoniti dei passanti

Un soggetto di colore viene immortalato in alcuni scatti fotografici mentre in pieno giorno si fa la “doccia” in una via di Rivoli tra gli sguardi attoniti dei passanti.



“Ho depositato oggi un esposto alla Polizia locale – ha dichiarato Federico Depetris consigliere comunale di Fratelli d’Italia della Città di Rivoli – descrivendo quanto mi è stato segnalato e documentato da un cittadino che sabato 24 agosto alle ore 13:35 circa si trovava a passare in C.so XXV Aprile: un uomo si era completamente spogliato in mezzo al marciapiede tra gli sguardi sgomenti ed un po' preoccupati dei passanti”.



“L’uomo, con una bottiglietta di plastica, dopo essersi spogliato, si è fatto la doccia – ha spiegato Federico Depetris – incurante del fatto che si trovasse praticamente in mezzo alla strada.”



“Non è il primo episodio di questo tipo in città – ha proseguito il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – E’ nota la presenza di un soggetto senza fissa dimora che dorme ed espleta i suoi bisogni fisiologici nel parcheggio sotterraneo di Via Rombò oggetto, recentemente, di un intervento di sanificazione proprio a causa della presenza di feci e residui organici. Potrebbe trattarsi della stessa persona ritratta nella foto. Non ne ho la certezza e lascio che siano gli inquirenti eventualmente ad accertarlo.”



“Dobbiamo trovare una soluzione che ponga fine a questa penosa e pericolosa situazione – ha concluso Federico Depetris in primis per aiutare questa persona che vive in condizioni di assoluto degrado e disagio, che probabilmente necessita di un supporto psichiatrico, e poi per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ed il decoro della Città”.