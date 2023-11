Perché Tron (TRX), VC Spectra (SPCT) e Toncoin (TON) diventeranno oggetto di investimento nel quarto trimestre del 2023?

Gli investitori in criptovalute guardano al mercato con rinnovato vigore, mentre i prezzi dei token aumentano dopo il disgelo del prolungato inverno del mercato. Con l'aumento dei prezzi delle principali altcoin, gli appassionati di criptovalute stanno investendo in criptovalute con rendimenti elevati e rapidi. Chainlink (LINK), Mina (MINA) e VC Spectra (SPCT) sono alcune delle migliori monete su cui investire in base all'attività degli investitori.

Quale sarà la migliore performance tra Chainlink (LINK), Mina (MINA) e VC Spectra (SPCT)?

La forte performance di Chainlink (LINK) mentre il mercato si impenna

Chainlink (LINK) è una delle principali criptovalute in rialzo da settembre. A settembre, Chainlink (LINK) ha guadagnato il 35% mentre il prezzo di Chainlink è passato da 5,87 a 7,95 dollari.

Di conseguenza, gli investitori di Chainlink (LINK) hanno aumentato la loro intensità di trading, permettendo a Chainlink (LINK) di continuare a guadagnare nel quarto trimestre. A ottobre il prezzo di Chainlink è balzato del 37% da 8,18 a 11,24 dollari. Inoltre, il rally è proseguito a novembre, quando Chainlink (LINK) ha registrato un'impennata del 29% da 11,37 a 14,71 dollari tra il 1° e il 9 novembre.

Con il continuo rally, Chainlink (LINK) è salita al 12° posto tra le criptovalute con una capitalizzazione di mercato di oltre 8 miliardi di dollari. Inoltre, gli analisti di Chainlink (LINK) suggeriscono che il trend rialzista continuerà nel breve termine, grazie all'elevato appetito istituzionale per Chainlink (LINK) e all'introduzione e all'adozione del sistema di staking Chainlink.

Inoltre, gli esperti di mercato segnalano una ridotta disponibilità di Chainlink (LINK) nelle borse di criptovalute per la vendita. Sulla base di queste informazioni, gli analisti prevedono che il prezzo di Chainlink supererà il livello di resistenza di 18 dollari per arrivare a 20 dollari a dicembre.

Mina (MINA) sale come gli investitori prevedono una grande redditività

Il prezzo di Mina (MINA) è sceso del 31% da 0,54 a 0,37 dollari da luglio a settembre. Dopo questo calo, il prezzo di Mina (MINA) ha subito un'impennata nel quarto trimestre, suscitando un notevole interesse da parte degli investitori per la top altcoin. Mina (MINA) ha registrato un'impennata del 65% da 0,38 a 0,63 dollari nel mese di ottobre. Inoltre, Mina (MINA) ha continuato il suo trend rialzista a novembre, con il prezzo che si è spostato da 0,59 a 0,69 dollari per registrare un aumento del 17% tra il 1° e il 9 novembre.

La piattaforma di market intelligence Santiment ha segnalato un aumento dell'interesse per Mina (MINA), le cui menzioni sui social media sono aumentate del 450% a causa della sua attività di mercato. Il rally di Mina (MINA) è attribuibile alla sua quotazione del 24 ottobre su Upbit, la borsa cripto coreana. Il prezzo di Mina è passato da 0,46 a 0,73 dollari il 25 ottobre, stabilendo la base per l'impennata.

I tori di Mina (MINA) sono riusciti a sostenere il rally e gli analisti prevedono che Mina (MINA) raggiungerà 0,8 dollari a novembre.

Riuscirà VC Spectra (SPCT) a battere le impressionanti performance di Chainlink (LINK) e Mina (MINA)?

VC Spectra (SPCT) sale del 587% grazie all'aumento della domanda nella prevendita pubblica

VC Spectra (SPCT) è un hedge fund decentralizzato che attira investitori di tutto il mondo per mettere insieme i fondi e investire nei lucrosi settori della tecnologia e della blockchain. Apre questi settori che sono preclusi agli investitori ordinari fornendo una piattaforma di gestione degli asset trasparente e priva di fiducia attraverso la sua tecnologia smart contract.

Inoltre, VC Spectra (SPCT) utilizza l'intelligenza artificiale e strategie di trading avanzate per scegliere gli asset ideali. Si avvale anche di un team di gestione e di investimento competente che assicura una corretta gestione del rischio e una redditività continua.

Investire in VC Spectra (SPCT) consente agli azionisti di accedere a nuove ICO, garantendo maggiori possibilità di profitto. Inoltre, gli investitori di VC Spectra (SPCT) ottengono un reddito passivo dai dividendi trimestrali e dai riacquisti di utili basati sui profitti del fondo.

VC Spectra (SPCT) sta conducendo una prevendita pubblica in più fasi come debutto sul mercato. La prevendita ha visto un crescente interesse da parte degli investitori e un'impennata dei prezzi nelle ultime tre fasi. Allo stesso modo, la quarta fase della prevendita, in cui i token costano 0,066 dollari, si sta esaurendo rapidamente. Il prezzo attuale rappresenta un guadagno del 725% per i primi investitori che hanno acquistato a 0,008 dollari.

Inoltre, gli investitori di VC Spectra (SPCT) prevedono profitti significativi poiché la traiettoria del prezzo indica che potrebbe superare l'obiettivo di 0,08 dollari nella fase finale di prevendita. Sulla base di queste informazioni, questo è il momento migliore per acquistare i token VC Spectra (SPCT).

Gli investitori di VC Spectra (SPCT) nella quarta fase ottengono un bonus epocale che aumenta la loro partecipazione.

