Cambia la viabilità davanti alla Alvaro Gobetti: auto "rallentate" e stop alla sosta

Entro fine anno completati gli interventi per rendere le scuole car-free (immagine di repertorio)

Le scuole di Torino dicono stop alle auto: a pochi giorni dal suono della prima campanella, proseguono i cantieri avviati nelle scorse settimane. Entro fine 2024 saranno terminati i lavori davanti al Comprensivo ‘Alvaro Gobetti’ di via Romita 19, che include la scuola materna Brunella e il nido L’anatroccolo.

Gli interventi

Qui verrà mantenuto il passaggio dei veicoli, che però verrà rallentato e non sarà possibile sostare. Nel luglio 2023 era stato pedonalizzato il tratto davanti all'istituto di Mirafiori Sud. Lo stop totale ai veicoli non aveva convinto i residenti e così lo scorso luglio era stata riaperta al traffico via Romita: ora questa soluzione più soft, che consente il transito a velocità moderata.

Il cantiere nella zona di Mirafiori sud prevede poi che la banchina pedonale verrà ampliata, saranno posizionati panchine e archi portabici, realizzate aree verdi.

Genitori e studenti al lavoro con un artista

Verrà poi completata la trasformazione dello spazio pubblico nelle vie Cavagnolo e Lodovica, davanti alla scuola primaria XXV aprile e alla scuola d’infanzia Walt Disney, dell’istituto comprensivo Anna Frank, con soluzioni creative di urbanismo tattico.

Qui infatti studenti e genitori, con la guida di un’artista, contribuiranno con le loro idee e il loro intervento a rendere quegli spazi più belli e sicuri. Nuovi luoghi di sosta e socialità in cui – anche grazie alla posa di piattaforme di tipo Parklet, panche e arredi portabici – sia piacevole incontrarsi e fermarsi a chiacchierare.