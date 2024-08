Bardonecchia, cittadinanza onoraria per la Base logistico addestrativa dell'Esercito

Il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti , nel suo intervento ha sottolineato: “ il legame che si è via via consolidato tra la nostra cittadina e la Base Logistico Addestrativa dell’Esercito ed un sentimento, verso le nostre Forze Armate, radicato nella storia e nella cultura del nostro Paese ”.

Nella motivazione del conferimento della Cittadinanza Onoraria si sottolinea: “Il ruolo storico svolto dall’Esercito sul territorio di Bardonecchia”, “il ringraziamento e la riconoscenza per l’operatività, la disponibilità e la collaborazione da sempre garantita alla nostra Comunità, nei momenti più critici, come durante l’esondazione del torrente Frejus dello scorso anno, ed in quelli di aggregazione e crescita culturale della collettività, favorendone lo spirito di coesione”.