Alle Atp Finals scende in campo per la vita la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

In occasione delle Nitto ATP Finals, giovedì 16 novembre dalle ore 16:30, presso "Casa Tennis" in Piazza Castello a Torino, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Città di Torino, schiera i suoi "Campioni per la Ricerca".



Neri Marcorè, Ciro Ferrara e Claudio Sala, insieme alle campionesse olimpiche e paralimpiche Daisy Osakue e Francesca Fossato, e ai medici dell'Istituto di Candiolo - IRCCS, il Dottor Guglielmo Gazzetta e il Dottor Riccardo Ponzone, racconteranno le loro esperienze e quanto siano fondamentali la prevenzione e lo sport per la salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico.

Tutti insieme, al fianco della nostra Fondazione, per vincere la partita più importante: quella contro il cancro.