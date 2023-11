"Liberi di andare sulle due ruote": a Rivoli consegnate due bici per persone con disabilità

E’ stato un pomeriggio all’insegna dell’ inclusione sociale e dell’uguaglianza tra le persone quello di sabato 11 novembre al Centro d’Incontro don Puglisi a Rivoli.

Sono state consegnate ufficialmente 2 bici speciali, Veloplus e Fan2go, all’Associazione Senza Limiti che darà così vita al progetto di inclusione che coinvolgerà persone con disabilità cercando di far arrivare il messaggio “Fai qualcosa di bello qualcuno potrebbe imitarti”.

Il progetto è di Senza Limiti Asd, FIAB e Opes. Le bici sono state comprate dal Comune di Rivoli grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’organizzazione di servizi in ambito sportivo.

Presenti, insieme ai promotori delle Associazioni ed al Presidente del Comitato di Quartiere Elio Bovetti, il Sindaco Andrea Tragaioli, il vicesindaco e Assessore allo Sport Laura Adduce (che ha ringraziato l’allora Assessore allo Sport Andrea Filattiera, che aveva contribuito nell’adesione al Bando), gli Assessori Tatiana Perrone e Alfonso Lettieri. Per la Regione, l'Assessore allo Sport Fabrizio Ricca e l'Assessore alle Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria Maurizio Marrone; Walter Palmero, Presidente del Comitato regionale OPES Piemonte, il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Calosso, Stefania Ruffini, testimonial dell’evento ed altri.

“Sono molto grato all’Assessore Adduce per avermi invitato a condividere la presentazione delle biciclette che, da oggi e per la prima volta, consentiranno di garantire la pratica sportiva a cittadini fino a ieri penalizzati senza colpe. - afferma l’allora Assessore Andrea Filattiera - Sono orgoglioso di aver inoltrato a suo tempo la domanda a nome del Comune di Rivoli e ringrazio a mia volta la Regione Piemonte, nella persona dell’Assessore allo Sport Fabrizio Ricca, per aver contribuito con uno specifico bando a finanziare questa meritoria iniziativa.”

“La “Mission” del mio mandato amministrativo in Comune? - aggiunge il vicesindaco ed Assessore allo Sport Laura Adduce - Cercare di migliorare la qualità della vita delle persone, cercare di regalare sorrisi. Mi sono emozionata nel vedere brillare gli occhi di questi ragazzi speciali. Abbiamo consegnato insieme all’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca due bici Veloplus e Fan2go all’Associazione Senza Limiti. Finalmente si darà vita ad un progetto di inclusione che coinvolgerà persone con disabilità cercando di far arrivare un messaggio bellissimo: “Fai qualcosa di bello qualcuno potrebbe imitarti”.