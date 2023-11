Metro 2, Iaria e Appendino incalzano il Governo: "Manca ancora il Dpcm per la nomina del commissario"

Con un intervento fatto nella serata di ieri, mercoledì 15 novembre, alla Camera dei Deputati, l'esponente del Movimento 5 Stelle Antonino Iaria ha incalzato il governo sulla vicenda della Metro 2: "Si tratta di un finanziamento di un miliardo e 800 milioni, fondamentale per Torino: il governo ha deciso col Comune di Torino di nominare un commissario straordinario per velocizzare la gara d'appalto e tutte le procedure ma ad oggi non c'è ancora il Dpcm per la nomina del commissario".

"Questo può creare un ritardo importante sulla gara d'appalto. Io e la mia collega Chiara Appendino, che abbiamo seguito la vicenda quando eravamo alla guida della Città di Torino, abbiamo fatto una interrogazione per sollecitare il governo su questa nomina. L'obiettivo è permettere di far andare avanti un'opera estremamente importante per la città di Torino", ha concluso Iaria.