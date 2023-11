In Barriera di Milano inaugura l’Unità dei Tumori della testa e del collo: è la prima in Italia

Taglio del nastro per il nuovo poliambulatorio di via Montanaro

Un’unità specifica, dedicata alla diagnosi, cura e prevenzione dei tumori di testa e collo è stata inaugurata oggi in Barriera di Milano, in via Montanaro. Un taglio del nastro tanto importane quanto simbolico, perché la struttura aperta oggi è la prima non solo in Piemonte, ma in Italia.

A dirigerla il professor Giovanni Succo, otorinolaringoiatra, che ha delineato i quattro criteri che animeranno l’Head and Neck Cancer Unit dell’Asl Città di Torino: “Tempestività, prevenzione dei tumori, creazione di database e gestione dati quotidiana, ricerca”. L’obiettivo è ambizioso: fornire una diagnosi giù in 3 giorni, con prima visita di inquadramento.

I tumori maligni del distretto testa-collo rappresentano in Italia circa il 3% di tutti i tumori maligni. Ogni anno si diagnosticano circa 13.000 nuovi casi e la maggior parte di essi si osserva nella popolazione maschile (7.300 casi). L’incidenza annuale è 18/100.000 abitanti, un dato simile a quello riscontrato nella Unione Europea. La malattia è tre volte più frequente nel nord del paese.

“Quello che inauguriamo oggi è un percorso di grande eccellenza: abbiamo cambiato l’Asl Città di Torino in tutte le sue sedi. Qui siamo riusciti a mettere in piedi una squadra di professionisti eccellenti, i migliori sulla piazza” ha spigato Carlo Picco, direttore dell’Asl Città di Torino e commissario di Azienda Zero.

“Ci tengo a sottolineare l’importanza di questo risultato: è un sogno per tanti pazienti che hanno bisogno di essere seguiti su queste patologie avere un’unità dedicata. Festeggiamo un primato italiano che, come Regione, siamo contenti di poter definire piemontese” ha invece detto Maurizio Marrone, assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte. Che poi ha aggiunto: “E’ un bene che l’unità sia stata realizzata nel cuore di Barriera. È una scelta della Regione portare i servizi socio sanitari dove i cittadini sentono lontane le istituzioni”.

L’unità è infatti presente al primo piano dell’ambulatorio di via Montanaro 60, in piena Barriera di Milano. In quel territorio che, nonostante le mille difficoltà, non si arrende. “Abbracciamo un’eccellenza che fa bene al territorio. Avete lavorato tanto per noi, per un territorio in difficoltà” ha ammesso Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6.

E allora i cittadini di Barriera ma non solo, i torinesi tutti potranno usufruire di un importante servizio sanitario in grado di garantire loro impianti tecnologici all’avanguardia, apparecchiature moderne e professionisti d’eccellenza. Il tutto anche grazie al contributo della Fondazione Specchio dei Tempi, Compagnia di San Paolo e dell’associazione per la prevenzione dei tumori Ets. L’Associazione per la Prevenzione e la cura dei Tumori ETS ODV ha donato alla cittadinanza la Colonna stroboscopica ed endoscopica, un’attrezzatura all’avanguardia, fornita da Xion Medical, che sarà operativa nell’ambito del servizio permanente di prevenzione e diagnosi precoce. Verranno eseguite ogni settimana circa 30 visite gratuite di screening endoscopico.