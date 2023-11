Sciopero mezzi: garantito il trasporto pubblico durante le ore delle Atp Finals

In occasione dello sciopero aziendale della durata di 24 ore indetto dall’O.S. “Fast Confsal” per tutto il personale dipendente della società di trasporto pubblico locale “GTT – Gruppo Torinese Trasporti” per la giornata di domani venerdì 17 novembre, il Prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente volta ad assicurare la funzionalità delle linee urbane interessate dallo svolgimento della manifestazione “ATP Finals” al Pala Alpitour, che movimenta nel territorio cittadino circa 30.000 persone, fra spettatori e visitatori del “Fun Village”.