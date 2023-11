Barriera di Milano, il quartiere in strada per dire basta allo spaccio e al degrado nel quartiere: "La criminalità non la vogliamo"

Manifestazione ieri sera in piazza Foroni, in Barriera di Milano

Alle 21 di giovedì sera i residenti di Barriera di Milano si sono dati appuntamento in piazza Foroni per un presidio cittadino del quartiere. Il corteo ha sfilato fino in corso Giulio Cesare contro il degrado e lo spaccio.

La Circoscrizione 6 da molto tempo soffre di di problemi legati alla criminalità, che come in piazza Foroni complica principalmente la quotidianità delle attività commerciali. Ormai la droga, i tossicodipendenti e la criminalità sembrano essersi impossessati di Barriera di Milano, come testimoniano i racconti dei residenti e degli organizzatori del corteo.

"Piazza Foroni è un simbolo, il tema del corteo è legato a tutto il quartiere che ormai sembra abbandonato dalle istituzioni - ha dichiarato Matteo Rossino, uno dei promotori dell'evento -. Sono dieci anni che ci battiamo con il comitato "noi di barriera". Abbiamo ripreso a fare queste iniziative per rivitalizzare gli angoli del quartiere, ma anche per far sentire la nostra voce ad un'amministrazione che dà giustificazioni abbastanza inutili sul tema della sicurezza".

Anche la Lega ha partecipato alla passeggiata cittadina: "Questo corteo è la dimostrazione che la gente si è stufata, non ha bisogno di spot elettorali ma di risposte – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca –, Per una sera piazza Foroni è dei cittadini e non degli spacciatori".