Con i prezzi in salita di Ethereum, la prevendita di VC Spectra può superare un aumento del 21% entro la fine del mese?

Esplorate l'impennata del mercato di Ethereum (ETH), con un aumento del 27% a 2.011 dollari il mese scorso. Kinto, un promettente progetto incentrato su Ethereum, si è assicurato un finanziamento di 5 milioni di dollari per la sua rete layer-2 conforme. Nel frattempo, VC Spectra (SPCT) ha registrato un'impennata del 725% nella sua prevendita pubblica e offre caratteristiche uniche. Assistete alla rivoluzione delle criptovalute: investite con saggezza oggi stesso!

Sintesi

Ethereum (ETH) ha registrato un'impennata del 27% a 2.011 dollari il 15 novembre, grazie al finanziamento di 5 milioni di dollari da parte di Kinto per la creazione di una rete layer-2 compatibile con la finanza tradizionale e la DeFi. Il sostegno dei principali investitori ha fatto aumentare l'interesse delle istituzioni, sostenendo una previsione rialzista di prezzo di 2.290 dollari a dicembre.

VC Spectra (SPCT) ha raccolto 2,4 milioni di dollari in una vendita privata, mentre il suo token SPCT è salito del 725% a 0,066 dollari nella prevendita pubblica. Destinata alla finanza decentralizzata, offre dividendi trimestrali, riacquisti e privilegi unici.

Prospettive di Ethereum e previsioni sul prezzo di ETH

Solo nell'ultimo mese, Ethereum (ETH) ha registrato un'impennata notevole, con un aumento del 27% a 2.011 dollari il 15 novembre. Questo trend rialzista coincide con i promettenti sviluppi di Kinto, un progetto blockchain incentrato su Ethereum che ha recentemente ottenuto un finanziamento di 5 milioni di dollari.

Kinto sta lavorando ambiziosamente a una rete di livello 2 completamente conforme, con controlli KYC nativi, progettata per collegare le istituzioni finanziarie tradizionali con la finanza decentralizzata (DeFi). Il progetto utilizza l'OP Stack, derivato da Optimism, una soluzione layer-2 affidabile su Ethereum (ETH).

Kinto ha ottenuto il sostegno di importanti investitori, tra cui Kyber Capital Crypto e Spartan Group. Questo sviluppo è destinato ad avere un impatto positivo sul futuro di Ethereum e sulla previsione del prezzo dell'ETH.

L'integrazione delle misure KYC e della conformità alle leggi antiriciclaggio risponde alle preoccupazioni normative e posiziona Ethereum (ETH) come una piattaforma più interessante per il coinvolgimento istituzionale nello spazio DeFi.

Mentre Ethereum (ETH) continua a evolversi con soluzioni innovative di livello 2 come Kinto, si consolida con una previsione rialzista sul prezzo di ETH. Le previsioni degli analisti su Ethereum suggeriscono che ETH potrebbe raggiungere i 2.290 dollari a dicembre.

VC Spectra (SPCT): trionfo della DeFi, un'impennata del 725

VC Spectra (SPCT) è emersa come un faro di opportunità nel dinamico mondo della finanza decentralizzata (DeFi). In un'innovativa vendita privata di seed, VC Spectra (SPCT) ha raccolto con successo ben 2,4 milioni di dollari, gettando le basi per la sua impresa innovativa.

Ora, nella sua prevendita pubblica, il progetto sta creando onde con un'offerta di token in più fasi. In particolare, VC Spectra si distingue come un hedge fund decentralizzato, che ricompensa gli utenti con dividendi trimestrali e riacquisti derivanti dai profitti degli investimenti.

Il token SPCT, che opera sulla blockchain Bitcoin come token standard BRC-20, è un mezzo di scambio, facilita il trading decentralizzato e la gestione degli asset e copre le commissioni di transazione sulla piattaforma VC Spectra.

La sua natura deflazionistica, abbinata a un meccanismo di masterizzazione, garantisce una riduzione della circolazione dei token nel tempo, rafforzando la sua proposta di valore a lungo termine. Grazie all'accesso a nuove ICO esclusive durante le vendite seed/private e ai diritti di voto, i titolari di token SPCT ottengono privilegi unici nel panorama in continua espansione della DeFi.

La prevendita è iniziata a un prezzo di 0,008 dollari, con 125 milioni di token SPCT. Con l'aumento della domanda, ogni fase successiva ha visto un graduale aumento del prezzo dei token, culminato in una notevole impennata del 725% a 0,066 dollari, rendendo VC Spectra (SPCT) una delle migliori altcoin per gli investitori.

Questo successo senza precedenti ha superato le previsioni iniziali, poiché VC Spectra punta ora a superare la valutazione prevista di 0,080 dollari entro la fine della prevendita. Gli investitori possono partecipare attivamente alla prevendita pubblica utilizzando la rete Ethereum o Bitcoin, sottolineando l'impegno di VC Spectra per l'inclusività all'interno della comunità cripto.

