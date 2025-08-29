Agenzia Piemonte Lavoro cerca candidature per oltre 50 nuove assunzioni a Trofarello e Vinovo

Per conto della società Dimar Spa l’ente regionale Agenzia Piemonte Lavoro sta cercando oltre 50 persone per i ruoli di addetti alla vendita, alla cassa e al caricamento degli scaffali, nelle aree di Trofarello e Vinovo.

Dimar Spa è una delle principali realtà italiane nel settore della grande distribuzione organizzata. Società piemontese fondata nel 1975, è associata al Gruppo Selex, di cui fanno parte supermercati, ipermercati e punti vendita con le insegne Mercatò e Catering. Fra i valori societari che dichiara c’è una particolare attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, alla valorizzazione dei territori e delle produzioni locali, al lavoro di squadra, allo sviluppo di giovani talenti e alla promozione dell’inclusione sociale.

Per chi ha interesse a candidarsi, i requisiti richiesti sono una qualifica professionale o un diploma di scuola secondaria, esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione, una buona conoscenza merceologica e di prodotto, capacità di lavorare in team, spiccato orientamento verso la clientela, disponibilità alla flessibilità oraria.