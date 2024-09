Feletto, ladri di rame sorpresi in flagrante dal titolare di una ditta: scattano le manette per due persone

Nella mattinata di ieri, giovedì 29 agosto, a Feletto il sangue freddo del titolare di una ditta ha permesso ai militari delle Stazione di Rivarolo Canavese di cogliere in flagrante due uomini che si erano lì introdotti nel tentativo di portar via dei cablaggi di cavi elettrici in rame.

Scattate le manette e una denuncia

I due autori, un 32enne dell’est Europa e un 62enne italiano, sono stati colti proprio mentre tagliavano il materiale, il che ha fatto scattare per entrambi una denuncia alla Procura di Ivrea per tentato furto aggravato in concorso.