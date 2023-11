Il batterista Marco Volpe protagonista di una seguitissima Masterclass a Grugliasco

L'Associazione Musica Insieme APS ha vissuto una eccezionale giornata lo scorso sabato 18 novembre: la prima Masterclass in Associazione con Marco Volpe, uno dei batteristi di maggior spicco nella scena musicale italiana.

Laureato “Cum Laude” al prestigioso Berklee College of Music di Boston, Marco Volpe è una delle voci e bacchette più autorevoli in Italia in materia di batteria jazz.