Ascensore in manutenzione e scala mobile fuori uso alla fermata Lingotto: il Salone del Libro parte a rilento. Poi la riparazione

Per l'occasione Gtt segnala come sia "facilmente raggiungibile con la metropolitana utilizzando la fermata "Lingotto" in corrispondenza dell'ingresso di via Nizza e la fermata "Italia '61" per accedere dall'ingresso stazione FS Lingotto".

Sul sito si segnala come in entrambe le stazioni le persone con disabilità potranno utilizzare gli ascensori.

Questa mattina, però, l'ascensore che porta in direzione Bengasi era momentaneamente fuori uso e in fase di manutenzione. Non funzionante anche la scala mobile che porta all’ingresso di Lingotto Fiere in via Nizza. La situazione in entrambi i casi è stata risolta poco prima dell'ora di pranzo.