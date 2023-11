Linda l'iconica borsa Visonà

Quando si acquista una borsa Visonà non occorre sia in evidenza il logo. La si riconosce immediatamente, basta toccarla per comprenderne la qualità e morbidezza dei pellami usati, che durano negli anni, per capirne l’eleganza e la sobrietà raffinata che si adatta perfettamente a tutte le mode e a tutte le età.Una Visonà è unica per la sua iconica “cucitura selleria”, un segno distintivo che ne caratterizza tutte le collezioni. E’ un brevetto e un trademark depositato e dona l’allure di artigianalità e forte carattere a tutte le sue borse. Una borsa Visonà è una borsa di lusso accessibile, di grande qualità, nessun logo in vista, design contemporaneo. “Per realizzare le nostre borse”, dice Mara Visonà, amministratore dell’azienda vicentina, “vengono utilizzati solo pellami di prima qualità “Pieno Fiore” che durano negli anni”.Una borsa Visonà può costituire un apprezzatissimo regalo natalizio. (g.n.)