Con “Rivoli Rinasce” i cittadini vogliono essere protagonisti del cambiamento

“Rivoli Rinasce” è il nome di un comitato cittadino che alcuni rivolesi hanno contribuito a creare a giugno 2023 con l’obiettivo ambizioso di costruire una visione di città moderna, inclusiva, vivibile, in grado di rispondere alle esigenze della nostra società.

In questo periodo prende forma e sostanza l’organizzazione del comitato che ha già raccoltole adesioni di imprenditori, professionisti, impiegati, insegnanti, operai, studenti e pensionati. Il Comitato ha scelto il nome “Rivoli Rinasce” con l’obiettivo di coronare un sogno ambizioso: quello di una Città che torni protagonista.

I promotori e gli organizzatori di Rivoli Rinasce si definiscono appunto “sognatori” e mirano adare voce ai veri protagonisti della città: persone che ogni giorno lavorano, vanno a scuola,fanno la spesa, frequentano locali, associazioni e fanno volontariato. “Ho aderito al comitato perché credo in un’idea di città che cresce con i suoi abitanti, forte di impegni personali e collettivi. Una città in cui protagonista sia la sua comunità, dove ognuno può mettere a disposizione le proprie risorse,esperienze e competenze” così dichiara PieraCroce.

Dai primi incontri sono emersi i principi che hanno ispirato la costituzione dello stesso e che fanno da guida alle iniziative.

“Rivoli Rinasce” è Partecipazione attiva

L’idea di città deve essere costruita attraverso un processo di condivisione di idee, obiettivi, capacità e competenze. Solo così - riteniamo - si potrà progettare innovazione in ogni ambito, trovando soluzioni adeguate alla scala locale. Le condizioni di contesto cambiano velocemente: crisi, mutamenti possono modificare il nostro modo di vivere la città. E’ necessario che anche la Città sia in grado di evolvere rapidamente. Per ottenere un cambiamento rapido, occorrono le buone pratiche provenienti da altre esperienze esterne al nostro territorio.

“Rivoli Rinasce” è Rinnovarsi e reinventarsi con criterio

Una città che si rinnova costantemente alle condizioni di contesto, a seconda dellepotenzialità di quartiere e area. La partecipazione attiva permetterà lo scambio di buonepratiche provenienti anche da aree esterne al territorio rivolese e di reinventare gli spazi cittadini a seconda delle necessità contingenti e future.

Rivoli Rinasce” è Vivere e raccontare la città

Rivoli è una splendida città nella quale si amalgama una storia secolare, una predisposizione artistica e una vocazione industriale. Tutto questo si muove e si sviluppa inun contesto naturalistico di assoluto valore. Questi sono, a nostro modo di vedere, i punti di forza del nostro territorio. Questi vanno sviluppati e potenziati per far sì che la città diventi vivibile per i cittadini, e attrattiva per i turisti.

“La prima riunione del Comitato ha fatto nascere l’esigenza di coinvolgere tutti. Le idee di ciascuno di noi Rivolesi può contribuire ad un progetto che tradurremo in un piano di azioni”: così dichiara Gabriele Trianni.

Le adesioni sono aperte direttamente sul sito rivolirinasce.it