A Moncalieri il nuovo Master per attori e attrici "Lo Studio": candidature entro il 25 novembre

Attori e attrici, Moncalieri vi aspetta. Sta infatti per nascere il master internazionale Lo Studio 2024 a cura delle compagnie teatrali Santibriganti e Il Mulino di Amleto.

Il master durerà quanto un anno accademico, da gennaio a ottobre 2024, con un percorso di 866 ore più di lezioni, con sede nei locali del Teatro della Fondazione Dravelli in via Praciosa 11 a Moncalieri. Sarà un master con vocazione internazionale, a partire dai docenti, e metterà al centro la formazione degli artisti, in quanto performer unici nella loro individualità. La direzione artistica sarà a cura dell'attore e regista Marco Lorenzi de Il Mulino di Amleto: il coordinamento didattico sarà invece di Yuri D’Agostino. Maurizio Bàbuin, direttore della compagnia Santibriganti Teatro, curerà infine la direzione organizzativa. Al termine dell'attività verrà realizzato uno spettacolo, che debutterà con più repliche a inizio ottobre 2024. Al termine dell’anno sarà rilasciato il diploma di frequenza.

Per iscriversi al master è necessario fare domanda di ammissione inviando la propria candidatura entro e non oltre le ore 24 di sabato 25 novembre 2023 a organizzazione@santibriganti.it con in oggetto la dicitura: Domanda di ammissione alle selezioni de “Lo Studio - bando 2023-24”.

Ai preselezionati sarà richiesta la partecipazione a un laboratorio condotto da Marco Lorenzi della durata di tre giorni in 5, 6, 7 dicembre 2023 presso il Teatro Dravelli, sede del Master.