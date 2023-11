Nuovo ospedale Asl To5, stanziati i primi 16,5 milioni per la progettazione. Nicco: "Smentiti gli scettici"

Il consigliere regionale Davide Nicco commenta lo stanziamento da parte della Giunta Regionale del Piemonte di 16,5 milioni di euro per la progettazione del nuovo Ospedale unico dell’Asl To5 a Cambiano.

"Questo atto ha una triplice valenza", analizza Nicco. "Primo, smentisce definitivamente i dubbi di chi pensava o insinuava che la Regione non avrebbe mai stanziato le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera. Secondo, che la scelta strategica del nuovo ospedale unico è ormai irreversibile, così come lo è la sua collocazione nel sito di Cambiano. Terzo, ma non ultimo per importanza, è che finalmente dopo quarant’anni si è messo mano in modo fattivo e con investimenti di rilevanza assoluta al rinnovamento delle strutture sanitarie sul territorio. Oltre all’ospedale unico di Cambiano, il piano vede infatti la realizzazione delle nuove Case di comunità di Carignano, finanziata con 3,2 milioni di euro, Trofarello con 1,676 milioni, Poirino con 1,303 milioni e Carmagnola con 1,35 milioni. E assegna altri 6,26 milioni di euro complessivi all’ospedale di comunità di Carignano e agli ospedali di Chieri e Carmagnola per l’ammodernamento e l’acquisto di nuove apparecchiature. Questi ultimi interventi tutti peraltro già finanziati per intero".

Conclude Nicco: "È l’investimento più massiccio mai realizzato nella storia repubblicana per potenziare e innovare l’offerta di servizi sanitari nell’area sud della provincia di Torino".

L’Asl To 5 conferma che entro i primi giorni di dicembre sarà lanciata la gara d’appalto. L’assegnazione dei lavori avverrà entro la fine di aprile 2024, rispettando pertanto le tempistiche previste.