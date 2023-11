Francesco Pugliese entra nel Cda di Inalpi

“In poco più di 10 anni abbiamo lavorato costantemente per far crescere Inalpi, e i numeri stanno confermando questo nostro impegno con una performance che – per quanto riguarda il fatturato - nel 2013 faceva registrare 111 milioni di euro mentre nel 2023 si è attestato a 275 milioni”, dichiara Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA. “Uno sviluppo che ci soddisfa ma che vogliamo proseguire attraverso un nuovo piano strategico. Questo è quello che intendiamo fare a partire dal primo trimestre 2024, ma per il quale abbiamo oggi gettato una prima base con l’ingresso di Francesco Pugliese all’interno del CdA Inalpi. Siamo convinti di aver operato la miglior scelta, portando all’interno della nostra azienda un uomo di grande e comprovata esperienza e capacità, e sappiamo che con lui potremo aprire a nuovi orizzonti con un piano strategico che ci consenta ulteriori e importanti passi”.