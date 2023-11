"I love Christmas”: Galup lancia il suo nuovo filtro Instagram per mandare golosi auguri a chi si vuol bene

Un Babbo Natale che abbraccia e incornicia il volto della persona amata, formando un grande cuore: è questo l’effetto del nuovo filtro Instagram, voluto da Galup e creato dall’agenzia InstaSamy, per coinvolgere, divertendo e generando sentimenti di gioia e affetto, gli utenti della famosa applicazione.

“I LOVE CHRISTMAS” è un filtro di semplice utilizzo, è in grado di riconoscere e interagire con il volto delle persone: basta quindi inquadrare la persona amata e il filtro elaborerà l’immagine, pronta per essere condivisa e diffusa in originali post e simpatici reel.

Galup vuole quindi regalare ai suoi consumatori un momento di allegria e di tenerezza, ma anche coinvolgere le nuove generazioni con uno strumento semplice che consenta loro di esprimersi in modo creativo sul tema dell’amore e del Natale.

"Crediamo che i filtri Instagram siano un ottimo strumento per comunicare efficacemente con la gen Z e i Millennial. L'effetto permette agli utenti di vivere un'esperienza positiva su Instagram e di co-creare contenuti col nostro marchio." Dichiara Elisa Mereatur, responsabile Marketing Galup. Un approccio estremamente moderno, quindi, per l’azienda dolciaria pinerolese che, pur mantenendo viva la tradizione, ha da sempre una visione innovativa e lungimirante.

Galup ha scelto come partner strategico per l'ideazione e lancio del filtro Instagram l'agenzia di social media marketing Instasamy.com, molto conosciuta per la creazione di esperienze virtuali sui social network per marchi del settore moda e food di fama mondiale. Una scelta che racconta ancora una volta il legame del brand piemontese con il suo territorio: InstaSamy ha infatti sede a Milano e a Ghigo di Prali, sulle Alpi piemontesi, ed è proprio in quest’ultimo luogo che una parte del team creativo opera, in un ufficio immerso nel bosco. Nasce quindi con “I LOVE CHRISTMAS” una nuova collaborazione, che mette alla base del proprio essere la condivisione di valori e la volontà di sviluppo di un territorio attraverso sinergie vincenti.