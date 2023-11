Trasformare l'energia da costo a risorsa: con eVISO il risparmio arriva dal monitoraggio dei consumi [VIDEO]

Risparmiare ottimizzando i consumi energetici: è possibile grazie a eVISO, azienda che trasforma l'energia da costo a risorsa. Grazie alla tecnologia dei sensori di monitoraggio e a un programma di consulenza energetica, eVISO propone alle aziende – in particolare piccole e medie imprese - report mensili, allerte in caso di consumi anomali e visite in loco di ingegneri specializzati, per trovare insieme soluzioni di efficientamento mirate.

"Aiutiamo le aziende a risparmiare sui consumi attraverso una tecnologia che utilizza la nostra piattaforma di intelligenza artificiale - ha spiegato la Dott.ssa Catia Rossi, manager di eVISO - Lo facciamo attraverso dei sensori che vengono applicati a seconda della situazione sul quadro elettrico o sui macchinari. Questo ci permette di avere i dati in tempo reale che vengono elaborati dai nostri ingegneri e che ci permettono una reportistica puntuale che a sua volta permette dei grossi risparmi sui consumi".

Per il secondo anno consecutivo eVISO partecipa come espositore a Restructura, il salone del Nord-Ovest dedicato alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia. Nel suo stand è possibile trovare gli specialisti che spiegano in che modo sia possibile ridurre i consumi in ogni settore: dall'allevamento alla ristorazione, passando per il settore edile e gli amministratori di condominio.

"Dopo aver installato i sensori di monitoraggio - ha esposto l'Ing. Clara Ghigo, responsabile dei servizi tecnici - eVISO invia mensilmente una reportistica al cliente con i suoi consumi e un paio di volte all'anno ingegneri specializzati si recano dal cliente per effettuare un'analisi energetica dei suoi consumi e dare consigli per risparmiare. Se, per esempio, si ha un consumo anomalo notturno, lo identifichiamo attraverso la nostra piattaforma di intelligenza artificiale e il giorno dopo mandiamo un'allerta. In 10 anni di esperienza il minimo che facciamo risparmiare è un 7% dei consumi, per arrivare al 50% quando i consigli di efficienza energetica sono molti".

Maggiori informazioni per la fornitura di luce e gas su www.eviso.it