Un week end all’insegna di udito ed olfatto

Saranno ancora i sensi i protagonisti del prossimo week end a Savigliano. All’olfatto, che fino al 8 gennaio p.v, sarà il filo conduttore della Mostra “ Smelling the World - i profumi del mondo”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e da Múses - Accademia Europea delle Essenze ed allestita a Palazzo Cravetta Muratori, si unisce l’udito che da venerdì 24 a domenica 26 invita a vari momenti musicalicurati delle Associazioni Musicali della Consulta Cultura di Savigliano in occasione della celebrazione di Santa Cecilia, patrona della musica.

La sera di venerdì, alle 21(ingresso libero), Talazzo Taffini , residenza settecentesca e sede Múses, ospita “Cantando l’amore per la musica”che vedrà lacorale Alpina “Rino Celoira” diretta da Silvana Ferrero, accompagnare il Coro Milanollo diretto da Natascia Chiarlo e il Coro Vox Armonica guidato dal Maestro Sergio Daniele.

Il concerto di sabato 25nella sede dell’antico Palazzo Comunale di Via Miretti, alle ore 16.30, curato dal Civico Istituto Musicale GB Fergusio, sarà un omaggio alle donne a cominciare da Isabella Puppa (arpa), Michela Giordano ( voce ), interpreti di “DONNE DI VALLE: Storie di Donne, di Valli e Montagna”.

Spettacolo mattutino, alle 10.50, con aperitivo finale per domenica 26, nuovamente a Palazzo Taffini. Un concerto olfattivo a cura dell’Associazione Amici della Musica. Intitolato “Il violoncello spagnolo“, avrà come protagonista Ramon Bassal al violoncello, accompagnato da Daniel Blanch al pianoforte. In abbinamento ai brani presentati verranno proposte suggestioni odorose (Ingresso: € 10 ; € 5 soci, € 8 ridotto. Info e prenotazioni: Amici della Musica 335.5299411, 393.6899470 Piemonte ticket - www.ticket.it)

Alle 11,30 in piazza Santa Rosa sfilata a chiusura dei festeggiamenti del Complesso Bandistico Città di Savigliano diretto dal maestro Dante Costamagna.

L’omaggio saviglianese alla musica suggerisce anche la visita dell’originale mostra “Rosa Sonora” allestita fino al 31 marzo 2024 in alcune sale di Palazzo Muratori Cravetta.Un’esposizione di pregiati strumenti musicali non solo appartenenti alla famiglia degli strumenti a pizzico in cui è rappresentata l’intera genealogia della chitarra, ma anche archi, fiati e strumenti a tastiera.

Allestita in sale attigue a quelle dove sono accolte le 80 immagini realizzate da Alessandro Gandolfi per ilreportage premiato da National Geographic, Rosa Sonora è visitabile negli stessi orari di “Smelling The World” Il biglietto di ingresso a quest’ultimo dà diritto all’ingresso gratuito alla mostra Rosa Sonora ed al Museo Civico ed alla sua straordinaria Gipsoteca Davide Calandra.

INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura di Múses e della mostra Smelling the world:

da giovedì a sabato: 14-18; domenica e festivi: 11-13/14-18

Per effettuare le visite esperienziali e l’Atelier del profumiere è necessaria la prenotazione sul sito https://musesaccademia.it/prenota/