Luci, colori e emozioni a filo di lago con “Baveno e Feriolo d’Incanto” [VIDEO]

Dal 12 luglio il Lago Maggiore si prepara a stupire con l’edizione 2025 di “Baveno e Feriolo d’Incanto”, trasformando le serate estive in un festival di luci, suoni ed emozioni. A Baveno tornano le spettacolari fontane luminose, ancora più imponenti: quest’anno si estenderanno per ben 40 metri sul lago, dieci in più rispetto al 2024. Tre show a sera per un mix di acqua, musica e colori capace di incantare chiunque si affacci sul lungolago.

A Feriolo, invece, la grande novità: a partire dal 13 luglio la montagna farà da schermo a un innovativo spettacolo laser con effetti speciali. I fasci luminosi disegneranno figure e giochi visivi sulle pareti rocciose, dando vita a un’atmosfera quasi surreale, sulle note di colonne sonore coinvolgenti.

Il momento più atteso? Il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, quando fontane e proiezioni si uniranno in uno spettacolo unico tra cielo, acqua e sogni da esprimere sotto le stelle.

L’edizione 2025 di “Baveno e Feriolo d’Incanto – Luci, Colori, Emozioni” è stato presentato oggi al Grattacielo della Regione Piemonte. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento torna con un format ancora più coinvolgente, estendendosi anche a Feriolo e promettendo un’estate di suggestioni visive e atmosfere magiche, dal 12 luglio al 31 agosto.

A raccontare le novità della rassegna, in conferenza stampa, sono stati il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore al Turismo Marina Chiarelli, il sottosegretario Alberto Preioni, il sindaco di Baveno Alessandro Monti, il presidente della Provincia del VCO Alessandro Lana e quello del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli.





“Dopo il grande successo dello scorso anno, quest’anno la manifestazione punta a crescere ancora e confermare la capacità di questo territorio di proporre eventi che uniscono innovazione, tradizione, cultura e paesaggio per attirare i tanto turisti che scelgono i nostri laghi durante la stagione estiva”, hanno dichiarato il presidente Cirio, l’assessore Chiarelli e il sottosegretario Preioni.

“Questa seconda edizione - ha aggiunto il sindaco Monti - punta a consolidare Baveno e Feriolo come mete turistiche d'eccellenza, offrendo un'esperienza indimenticabile ed immersiva a tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare dalla magia di luci e colori e dalle bellezze del Golfo Borromeo e del Lago Maggiore”.

"Dopo il grande successo della prima edizione di ‘Baveno d’incanto’ siamo felicissimi che l'amministrazione comunale di Baveno, insieme agli sponsor privati, abbia deciso di proseguire questa avventura aggiungendo un tassello in più a Feriolo. Questo evento permetterà di dare grande impulso all'offerta turistica dell'estate 2025 nella nostra provincia sfruttando il grande potenziale del Golfo Borromeo. Questi eventi, uniti alla programmazione dei lavori infrastrutturali in corso per la realizzazione del primo lotto della ciclovia del Lago Maggiore, dimostrano l'attenzione e la volontà anche da parte dell'Amministrazione provinciale di dare una mano concreta allo sviluppo turistico del Lago Maggiore e delle sue bellezze”, ha commentato Alessandro Lana, presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

“Il Distretto Turistico dei Laghi è felice di partecipare alla presentazione di questo straordinario evento che riteniamo senz’altro imperdibile, nonché uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva sul Lago Maggiore. Ci complimentiamo vivamente con l’Amministrazione comunale per aver organizzato questa seconda edizione, che apre un meraviglioso spaccato sulla bellissima città di Baveno e sulla località di Feriolo. Siamo felici inoltre di dare il nostro sostegno e il nostro aiuto nella promozione, nella comunicazione e nella divulgazione di un evento così importante”, ha affermato il presidente del Distretto turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli.

L’evento è organizzato dall'Amministrazione comunale di Baveno e con la collaborazione dei partner Zacchera Hotels, Bosco Palace con Riva Beach Club, Impresa Bellani, Segnaletica Novarese e molti altri. La manifestazione ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Distretto turistico dei Laghi.