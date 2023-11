Atc, il “sogno” in corso Taranto: la prima comunità energetica rinnovabile nelle case popolari

Dare vita alla prima comunità energetica rinnovabile in una casa popolare. E’ questo il “sogno”, più simile a un obiettivo concreto, di Atc Piemonte. L’agenzia territoriale per la casa ha anche identificato dove realizzarla: in corso Taranto, in un complesso edile che ospita 1.700 famiglie.

L'annuncio di Fabio Tassone

A darne l’annuncio, durante un incontro col ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, è stato il vice presidente di Atc Piemonte Fabio Tassone. Attualmente è in corso uni studio di fattibilità, segno di come il progetto stia per entrare nel vivo: “Vogliamo restituire a quella parte di territorio l’energia che andremo a produrre”.

Attualmente sono 82 gli impianti fotovoltaici installati nelle palazzine Atc, per un risparmio complessivo di 396 tonnellate di emissioni di Co2. E presto, con le Cer, potrebbero diventare molte di più, soprattutto se le le Comunità Energetiche venissero estese anche a via Pietro Cossa e un’altra borgata di Moncalieri. Insomma, Atc guarda a un futuro più Green e sostenibile.

Rinnovare e modernizzare i condomini

Rinnovare il patrimonio edilizio, d’altra parte, è necessario. A ribadirlo, ponendo però l’attenzione sugli sforzi fatti negli ultimi anni per modernizzare i condomini, è il presidente di Atc Emilio Bolla: “Sono 60.000 le persone che vivono nelle case popolari. Con il super bonus abbiamo messo a bando 470 condomini, oggi possiamo contare su 178 interventi per una spesa totale di 400 milioni di euro”. I lavori andranno chiusi entro il 31 gennaio, ecco perché da Atc è forte il tifo per l’emendamento presentato da Roberto Rosso (Forza Italia) per convincere il Governo a garantire una proroga tecnica per terminare i cantieri.

Pichetto: "Patrimonio da preservare"

Sul tema dell'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica è intervento anche il ministro alla Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto: "E' un patrimonio rappresentato da circa 750 mila fabbricati e 2 milioni di abitanti, e quella delle Cer è una sfida anche per lo Stato, è un dovere agire sull'efficientamento e creare le condizioni perché gli oneri siano il minimo possibile". Pichetto ha poi annunciato di aver avviato un gruppo di lavoro che verifichi che le classi energetiche, oggi parametro utilizzato in tutta Italia per l’efficientamento, siano congrue.

"Far risparmiare inquilini e condomini"

Il mantra, comunque, è chiaro: “Dobbiamo far risparmiare gli inquilini, intervenendo sulla spesa energetica che impatta in maniera pesante sui bilanci familiari”, ha concluso il ministro.