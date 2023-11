Il Bitcoin Cash (BCH) ha subito venti ribassisti nell'ultimo mese, con i minatori che hanno scelto di vendere le loro riserve. Nel frattempo, anche Ethereum Classic (ETC) si è scontrato con un momento ribassista, nonostante Blackrock abbia presentato alla SEC la domanda di ETF su Ethereum. In mezzo al caos, VC Spectra (SPCT) è emersa come la migliore criptovaluta da comprare.

Scopriamo perché VC Spectra (SPCT) sta superando Bitcoin Cash (BCH) ed Ethereum Classic (ETC).

Sintesi

Le previsioni di mercato prevedono che VC Spectra (SPCT) supererà il suo prezzo obiettivo di 0,080 dollari.

Gli analisti indicano che il Bitcoin Cash (BCH) scenderà a 180,45 dollari entro dicembre 2023.

Secondo gli esperti, il titolo Ethereum Classic salirà a 22,35 dollari entro la fine del 2023.

Rendimenti ineguagliabili e innovazione: VC Spectra (SPCT) è al primo posto per gli investitori

Gli esperti di criptovalute sottolineano l'importanza di adottare una filosofia di investimento strategica per capitalizzare su rendimenti ottimali. VC Spectra (SPCT), acclamata come la migliore criptovaluta per chi è alle prime armi, è fermamente impegnata nell'esecuzione di operazioni redditizie applicando metodi di investimento strategici.

La sicurezza è fondamentale in VC Spectra (SPCT), dove sono in atto misure all'avanguardia per proteggere i fondi degli investitori. La piattaforma conduce continui audit e valutazioni di sicurezza condotti da leader del settore, identificando e neutralizzando rapidamente le potenziali vulnerabilità.

Inoltre, VC Spectra (SPCT) si distingue per offrire agli investitori vantaggi distintivi come dividendi trimestrali e riacquisti allineati ai profitti degli investimenti. Prendendo sul serio la sostenibilità, la piattaforma pioniera della blockchain impiega un processo di selezione approfondito per individuare le imprese blockchain più redditizie.

Uno sviluppo entusiasmante si verifica quando VC Spectra (SPCT) ottiene una notevole impennata dell'862,5%, raggiungendo 0,077 dollari nella fase 5 della sua prevendita pubblica. Questa traiettoria degna di nota alimenta la speculazione che SPCT possa superare l'obiettivo previsto di 0,080 dollari, consolidando la sua posizione come opportunità di investimento di primo piano.

I prezzi del Bitcoin Cash (BCH) sono in crisi a causa della liquidazione delle riserve da parte dei minatori

Il Bitcoin Cash (BCH) ha registrato un continuo calo nel mese di novembre, in quanto gli orsi hanno sfondato il livello di supporto di 220 dollari il 21 novembre 2023. Il motivo? Gli analisti indicano che l'aumento della correzione dei prezzi ha influenzato massicciamente il prezzo del Bitcoin Cash.

Inoltre, le notizie sul Bitcoin Cash indicano che il Bitcoin Cash (BCH) potrebbe crollare ulteriormente a causa delle incertezze del mercato crittografico legate all'uscita di Changpeng Zhao da Binance.

Inaspettatamente, il 1° novembre EDX Markets ha eliminato il Bitcoin Cash (BCH) dal suo elenco di criptovalute supportate.

In seguito a questo annuncio, il Bitcoin Cash (BCH) ha subito un calo sostanziale della domanda, intensificando la pressione al ribasso sul suo prezzo. Le notizie su Bitcoin Cash rivelano che il sentimento negativo tra i minatori e i validatori di nodi della rete Bitcoin Cash si è intensificato in seguito al delisting di BCH sui mercati EDX.

Al 2 novembre, i minatori detenevano una riserva cumulativa di 6,46 milioni di BCH. Tuttavia, sono subito passati dalla tendenza all'accumulo di un mese alla modalità di vendita. Al 22 novembre, le riserve dei minatori sono diminuite di 230.000 monete, attestandosi a 6,23 milioni di BCH.

Le metriche on-chain indicano che il prezzo del Bitcoin Cash è crollato da 245,16 a 219,53 dollari tra il 2 e il 21 novembre. Il futuro di Bitcoin Cash (BCH) si prospetta fosco: secondo gli esperti, il prezzo di Bitcoin Cash scenderà a 180,45 dollari entro dicembre 2023.

Blackrock presenta alla SEC la domanda di ETF Spot Ether: Quale sarà il prossimo passo per Ethereum Classic (ETC)?

Il 15 novembre 2023, BlackRock, uno dei principali attori della gestione degli investimenti, ha presentato formalmente la sua domanda di ETF spot sull'Ethereum inviando l'S-1 alla SEC. Questa mossa strategica sottolinea l'impegno di BlackRock nell'esplorare le opportunità nel panorama degli investimenti in criptovalute.

Per contestualizzare, un deposito S-1 è una dichiarazione di registrazione formale che le società presentano alla SEC, segnando una pietra miliare cruciale nel processo di quotazione.

È importante notare che la scorsa settimana BlackRock ha presentato al Dipartimento di Stato del Delaware (Division of Corporations) una domanda per un ETF spot su Ethereum denominato "iShares Ethereum Trust". Questo ha acquisito importanza in quanto il Nasdaq ha contemporaneamente presentato una proposta per la quotazione e la negoziazione delle azioni relative all'ETF spot su Ethereum.

Il documento della SEC indica che Coinbase Custody Trust fungerà da custode per l'ETF spot su Ethereum. Inoltre, le azioni saranno collegate al tasso di riferimento Ether-Dollaro di CME CF.

Nel frattempo, i dati sulla catena rivelano che il prezzo di Ethereum Classic è sceso da 20,33 a 18,71 dollari nell'ultima settimana. Secondo gli esperti, il rally ribassista mostrato dal prezzo di Ethereum Classic è attribuito a una massiccia correzione dei prezzi.

Tuttavia, gli analisti indicano che gli hard fork di Ethereum, come Ethereum Classic (ETC), raggiungeranno nuovi massimi quando Blackrock svelerà i suoi piani per Ethereum (ETH). Le previsioni di mercato indicano che il prezzo di Ethereum Classic salirà a 22,35 dollari entro la fine del 2023.

