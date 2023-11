13ª giornata di Serie A: panoramica sui prossimi match, con un occhio agli attacchi e alle difese

A seguito della lunga pausa per le partite fra le nazionali (per i veri appassionati troppo lunga), arriva la 13ª giornata della Serie A. Un turno che offrirà il palcoscenico perfetto per intrecci storici che sembrano già avere il sapore dello scudetto e scontri per la salvezza fra squadre più o meno blasonate.

Diamo uno sguardo d’insieme alle partite che ci aspettano, approfittando anche per citare alcune statistiche difensive e parlare dei migliori marcatori delle varie squadre. In un campionato dove la lotta per il titolo di capocannoniere sembra meno accesa rispetto a quella per la vittoria dello scudetto, le difese sono messe alla prova ogni settimana: ecco perché ogni match racconta una storia unica, tutta da vivere.

Juventus - Inter

La sfida più attesa della settimana è un match al vertice che vede l'Inter, prima in classifica, portare in campo la sua solida difesa, una delle migliori del campionato con solo 6 gol subiti e 8 clean sheets. Importante sarà anche la presenza di “El Toro” Lautaro Martinez, con i suoi 12 gol, attuale capocannoniere per distacco della Serie A, oltre che la punta di diamante dell'attacco nerazzurro che non sembra aver patito minimamente l’addio discusso di Lukaku.

La Juventus, con una coppia d’attacco un po’ deludente dal punto di vista realizzato, con Chiesa e Vlahovic che hanno segnato rispettivamente 4 gol ciascuno, deve trovare la chiave per superare la barriera difensiva nerazzurra: una vittoria dei bianconeri significherebbe sorpasso in vetta e una grande ventata di entusiasmo per un ambiente che non sembra convinto ancora al 100% delle proprie velleità per la vittoria dello scudetto, secondo le quote scommesse calcio non la vedano così distante proprio dalla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Milan - Fiorentina

Il Milan, con Giroud (7 gol) in attacco, ospita la Fiorentina, con un Nico Gonzalez in gran spolvero, già autore di 5 reti. La difesa del Milan, che ha mostrato qualche incertezza nelle ultime partite, dovrà fare attenzione a non concedere spazi ai veloci attaccanti viola, guidati da mister Italiano.

Atalanta - Napoli

La solidità difensiva dell'Atalanta, che ha registrato ben 7 clean sheets, sarà messa alla prova da un Napoli ferito ma pericoloso, guidato da un Osimhen in cerca di riscatto. Il Napoli, con 24 gol fatti finora, dovrà trovare la via del gol contro una delle migliori difese del torneo, dimostrando ai tifosi e agli addetti ai lavori che i problemi a livello di performance erano dovuti all’allenatore

Empoli - Sassuolo

Dopo aver battuto il Napoli, l'Empoli si trova di fronte al Sassuolo, e dovrà cercare di limitare Domenico Berardi, che con 5 gol fino a questo momento si è dimostrato uno degli attaccanti più in forma nella Serie A.

Frosinone - Genoa

Il Frosinone, nonostante gli ottimi risultati fatti segnare finora, si è dimostrata una delle difese più penetrabili del campionato, con ben 20 gol subiti. I ciociari cercheranno di dare una svolta al proprio rendimento difensivo contro il Genoa. Questa partita potrebbe essere un banco di prova importante per la retroguardia del Frosinone, in urgente ricerca di stabilità.

Roma - Udinese

Storicamente, le squadre di Mourinho sono caratterizzate dalla solidità difensiva. Le cose sembrano essere cambiate quest’anno. La Roma ha infatti mostrato una difesa che ha lasciato a desiderare in alcune occasioni. I capitolini dovranno cercare di dare una svolta al proprio inizio di stagione deludente, contro l’ostica Udinese. In questo match, ogni errore difensivo potrebbe essere decisivo.

Salernitana - Lazio

La Salernitana, fino a questo momento una delle due peggiori difese di tutta la Serie A con 24 gol subiti, affronta una Lazio che, così come i rivali cittadini appena affrontati nel Derby, punta a dare una svolta alla propria stagione, migliorando la propria posizione in classifica. Sarà una sfida in cui la difesa della Salernitana sarà messa sotto esame.

Verona - Lecce

In un incontro tra due squadre che dovevano lottare per la salvezza ma che si trovano già separate da ben 6 punti, l’equilibrio potrebbe regnare sovrano. Vedremo se l’impatto del giocare in casa farà la differenza oppure no.

Cagliari - Monza

Il Cagliari deve confermare di essersi ripreso da un inizio di campionato da horror, ma dovrà farlo migliorando le sue prestazioni difensive, che attualmente la vedono fanalino di coda insieme alla Salernitana con 24 reti subite . Il Monza, d'altro canto, vuole confermare il proprio stato di forma positivo anche nell’ostico campo dei sardi.

Bologna - Torino

Il Bologna, con Orsolini (4 gol) tra i suoi attaccanti più pericolosi, cerca di riscattare le recenti sconfitte contro un Torino che ha mostrato una buona vena offensiva, portando a rete tanti giocatori diversi (come spesso accade alle squadre di Juric).

Con la lotta per il titolo di capocannoniere che vede protagonisti giocatori come Martinez, Giroud e Osimhen, la Serie A continua il suo percorso affascinante e ricco di colpi di scena. La 13ª giornata non sarà da meno: si attendono incontri ricchi di emozioni, ribaltoni e gol spettacolari.