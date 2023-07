Serie A 2023-2024, le squadre in pole per scudetto e salvezza

Con la partenza dei primi ritiri è ufficialmente iniziata la nuova stagione di Serie A 2023-2024. Le venti squadre del massimo campionato italiano sono già al lavoro, anche sul fronte calciomercato, per costruire rose all’altezza dei rispettivi obiettivi. Le favorite per lo scudetto per gli addetti ai lavori sono Inter, Napoli, Juventus e Milan. Per la lotta salvezza probabilmente saranno coinvolte le tre neopromosse (Frosinone, Genoa e Cagliari), insieme a Lecce e Salernitana. A rischio anche Empoli e Verona. Questo almeno sulla carta, poi spetterà al campo dare i verdetti definitivi.

Chi vincerà lo scudetto Serie A 2023-24

Archiviato il terzo storico scudetto del Napoli, la nuova stagione di Serie A vede ai nastri di partenza quattro formazioni: Inter, Napoli, Juventus e Milan. È sempre complicato prevedere chi vincerà il tricolore del massimo campionato ma, i competenti in materia di scommesse sul calcio, sono concordi nel ritenere queste quattro squadre le candidate per il titolo.

L’Inter di Simone Inzaghi al momento viene messa davanti a tutte. Finora il calciomercato ha portato Davide Frattesi mentre in uscita si sono registrati gli addii di Brozovic e Dzeko. Appare effettivamente sulla carta la rosa più completa. I nerazzurri, dopo il terzo posto nello scorso torneo, vogliono tornare a vincere.

Il Napoli campione in carica parte alle spalle dell’Inter. Da segnalare tra gli azzurri la novità Rudi Garcia in panchina al posto del tecnico dello scudetto, Luciano Spalletti. Per il resto, almeno fino ad oggi, il Napoli si presenta al via in campionato, più o meno con la stessa rosa con cui è diventato campione d’Italia.

Un po' più indietro troviamo la Juventus di Allegri ed il Milan di Pioli. I bianconeri, dopo qualche anno senza vincere alcun titolo, vogliono tornare ad alzare trofei. Da evidenziare l’addio di Di Maria mentre in entrata ancora è tutto fermo, peraltro soltanto da qualche giorno si è insediato il nuovo ds Giuntoli. I rossoneri, invece, stanno attraversando un periodo complicato dopo gli addii di Maldini e Massara nella dirigenza, a cui ha fatto seguito l’uscita di Sandro Tonali, volato in Premier League a Newcastle. L’arrivo del solo Loftus-Cheek non può bastare.

Più staccate, almeno sulla carta, appaiono la Roma di Josè Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri.

Chi lotterà per la salvezza

Come sempre appare incerta e molto aperta la lotta salvezza. I Bookmakers hanno però individuato il gruppetto di formazioni che stazioneranno nelle parti basse della classifica.

Innanzitutto le tre neopromosse, il Frosinone del nuovo tecnico Di Francesco, il Genoa di Gilardino ed il Cagliari di Ranieri. A queste tre si aggiungeranno molto presumibilmente il Lecce e la Salernitana. Dovranno stare attente anche l’Empoli e soprattutto il Verona. Ricordiamo infatti che gli scaligeri hanno conquistato la permanenza in massima serie, nell’ultimo campionato, vincendo lo spareggio contro lo Spezia.

Gli addetti ai lavori hanno dunque indicato le sette squadre che probabilmente lotteranno fino alle fine per la salvezza. Di queste, tre, il prossimo anno dovranno salutare la Serie A. Il calciomercato in pieno svolgimento può però cambiare di molto le valutazioni, anche se non si attendono grandi stravolgimenti, vista la crisi economica che sta investendo il calcio italiano ormai da qualche anno.