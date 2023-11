E’ tempo di Bagna Cauda Day, affrettati a prenotare!

L’evento si svolgerà in oltre 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di trentamila posti a tavola .

Un’iniziativa di successo che, in undici anni di vita si è sempre più allargata e che l’Associazione culturale Astigiani propone in due fine settimana:

Le indicazioni

Per sapere quali sono i locali che aderiscono all’originale formula sarà sufficiente andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche:

Alto Piemonte e non solo

Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti messi a disposizione, telefono e mail per prenotare.

La fortunata formula non cambia. Il prezzo di riferimento del piatto in tutti i locali sarà di 28 euro. La bagna cauda potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: