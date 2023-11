Europoll: da 75 anni la tradizione italiana nell'allevamento di carni nostrane pregiate

Da oltre 75 anni Europoll rappresenta una delle principali realtà nella tradizione italiana dell'allevamento di carni nostrane pregiate. Con una storia ricca e un impegno costante verso la qualità, l'azienda ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori, offrendo prodotti che rispecchiano l'eccellenza del made in Italy.

La storia della Società Agricola Europoll Srl: una tradizione familiare

Nata sul finire degli anni ‘40 del Novecento nelle campagne cuneesi, la Società Agricola Europoll Srl è il frutto della visione di Giacomo Costamagna. Da un piccolo macello locale, l'azienda ha saputo crescere trasformandosi in una realtà produttiva solida. La conduzione intergenerazionale ha visto succedersi ai vertici dell'azienda diverse figure, tutte legate dallo stesso DNA familiare e dalla stessa dedizione al lavoro.

Europoll si distingue per la produzione di specie avicole di nicchia come il galletto livornese, gran gallo, cappone e faraona.

Il galletto livornese è uno dei prodotti di punta della Società Agricola Europoll Srl. Questa specie avicola, allevata con cura e attenzione, è apprezzata per la sua carne tenera e saporita. La sua crescita lenta e l'alimentazione naturale contribuiscono a conferirgli un sapore unico, che ricorda le antiche tradizioni culinarie italiane.

Caratterizzato da una carne ricca e succulenta, il gran gallo è ideale per preparazioni gastronomiche che richiedono cotture prolungate, garantendo un risultato finale morbido e gustoso.

Il cappone è una prelibatezza che non può mancare sulle tavole durante le festività. Europoll si dedica all'allevamento di questa specie avicola con particolare attenzione, garantendo un prodotto di alta qualità, ricco di sapore e con una consistenza inconfondibile.

La faraona, con la sua carne magra e saporita, è un prodotto molto apprezzato dai gourmet. Europoll, grazie alla sua esperienza, ha perfezionato l'arte dell'allevamento di questa specie, offrendo al consumatore un prodotto che combina tradizione e innovazione.

L'attenzione in ogni fase della filiera produttiva, dal momento dell'acquisto dei pulcini fino alla crescita degli animali, è ciò che garantisce la massima qualità. Il rispetto per il benessere animale, in linea con le normative europee e nazionali, è un ulteriore attestato di garanzia.

L’importanza della filiera sostenibile

Le carni sono al centro di un incessante dibattito a livello nazionale e sono spesso ritenute un alimento dannoso o da evitare perché poco salutare e gravemente inquinante. Tuttavia, generalizzare questi temi può causare notevoli “vuoti” informativi. La verità sta nel mezzo: mentre gli allevamenti intensivi possono essere dannosi, ci sono realtà come la Società Agricola Europoll Srl che operano in modo differente.

Europoll è specializzata nell'allevamento e nella produzione di carni bianche e si distingue proprio per la qualità e la sostenibilità dei suoi prodotti. L'attenzione alla filiera produttiva, l'utilizzo di alimenti naturali e l'adozione di tecniche innovative rendono Europoll un esempio virtuoso nel settore della produzione di carni sane e di qualità.

I pilastri di Europoll: benessere animale e sostenibilità ambientale

L', basata su una miscela con almeno il 65% di cereali, e l'assenza di antibiotici durante tutto il ciclo di allevamento, sono principi cardine per Europoll. Questa scelta garantisce non solo il benessere degli animali, ma anche la genuinità e la sicurezza dei prodotti finali.

In un mondo sempre più attento alle tematiche ambientali, la Società Agricola Europoll Srl si pone come esempio virtuoso. L'attenzione alla sostenibilità si riflette in ogni aspetto della produzione, dalla scelta di alimenti naturali all'adozione di tecniche innovative che riducono l'impatto ambientale. La filiera produttiva, inoltre, è strettamente legata al concetto di sostenibilità, con un occhio di riguardo alla tracciabilità e alla sicurezza alimentare.

Guardare al futuro con consapevolezza

La Società Agricola Europoll Srl non si ferma al presente. L'azienda guarda al futuro con l'obiettivo di continuare a, mantenendo inalterati i principi di sostenibilità e responsabilità. La missione è chiara: garantire una sana alimentazione, rispettando l'ambiente e gli animali.

Europoll rappresenta una storia di passione, impegno e tradizione. Una storia che, da 75 anni, si rinnova ogni giorno, con l'obiettivo di offrire il meglio ai consumatori italiani. La produzione di carne avicola di qualità, il rispetto per l'ambiente e il benessere animale sono i valori che guidano l'azienda, rendendola un punto di riferimento nel panorama italiano dell'allevamento.