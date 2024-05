Regionali 2024: sindaci, consiglieri ed ex Moderati. Tutti i candidati di Torino della civica "Cirio Presidente"

Dopo settimane di trattative, passi avanti ed indietro, questa mattina al Tribunale di Torino è stata ufficialmente depositata la lista dei candidati della civica "Cirio Presidente, Piemonte Moderato e Liberale" , per le elezioni regionali dell’8-9 giugno 2024.

I candidati

Per la provincia di Torino cercheranno di entrare a Palazzo Lascaris: l'ex assessore del comune di Rivoli Maria Katia Agate; l'ex sindaco di Lanzo Ernestina Assalto; il farmacista ed ex esponente dei Moderati Alessandro Avramo; il sindaco di Ozegna Sergio Bartoli; Daniela Bernardo; il sindaco di Candiolo Stefano Boccardo; l'ex candidata a sindaca di Volpiano Monica Camoletto; l'ex consigliera di Sant'Antonino di Susa Maria Donata Cappuccio; Salvatore Castello; la consigliera comunale di Pinerolo Maria Rita Cavallo; la psicologa Elisa Chiabotto; il sindaco di Meana di Susa Adele Cotterchio; l'assessore del Comune di Luserna San Giovanni Enrico Delmirani; il sindaco uscente di Vinovo Gianfranco Guerrini; l'esponente dei Moderati Manuela Macri'; l'ex capogruppo regionale dei Moderati Silvio Magliano; il direttore del GOIA Fenapi Gregory Massa; la consigliera comunale di Chieri Rachele Sacco; il capogruppo in Circoscrizione 5 dei Moderati Alessandro Speranza; il presidente dell'Aief Tommaso Varaldo; l'ex consigliere regionale, attualmente nello staff di Cirio, Gian Luca Vignale.