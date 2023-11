Nuovo governo Milei: implicazioni per Argentina, El Salvador e per l’adozione globale di Bitcoin. Ecco due progetti che potrebbero essere influenzati

Spesso l’andamento delle risorse crittografiche è connesso anche a fattori socio-economici molto importanti. Infatti, un passo in avanti per il mondo crypto e in particolare per Bitcoin potrebbe essere l’aumento dell’adozione della crypto, con relativo aumento della utility, della fiducia degli utenti e quindi della domanda di mercato.

Ovviamente, una situazione del genere sarebbe in grado di spingere il prezzo in alto, con Bitcoin che si appresta ad entrare in un 2024 che potrebbe essere molto positivo, tenendo in considerazione anche l’halving e la possibile approvazione degli ETF spot su BTC.

In questo contesto, anche l’elezione in Argentina del presidente Milei potrebbe influenzare il valore di BTC, sebbene non sia ancora possibile stabilire con certezza gli effetti, positivi o negativi. Inoltre, questa situazione potrebbe influenzare anche ecosistemi crypto connessi indirettamente con BTC, ossia le crypto presale Bitcoin Minetrix e Bitcoin ETF.

Riflessioni sul governo Milei e il mondo crypto

Il 19 novembre 2023, gli elettori argentini hanno sorprendentemente eletto Javier Gerardo Milei, un economista austriaco noto per il suo stile diretto e poco convenzionale, come nuovo presidente.

La sua piattaforma elettorale prometteva riforme sostanziali, compreso il taglio della spesa, la riduzione dell'intervento pubblico, la lotta all'aumento e l'eliminazione della banca centrale con una possibile adozione di risorse crittografiche come il Bitcoin.

Nel suo discorso di vittoria, Milei ha enfatizzato l'inizio della ricostruzione dell'Argentina, ringraziando figure chiave, osservatori dei sondaggi del suo partito e il partito di coalizione dell'establishment, PRO.

Milei ha dichiarato la fine della "decadenza argentina", denunciando un sistema che favoriva pochi privilegiati. Inoltre, ha invitato tutti gli argentini a unirsi al nuovo progetto di trasformazione, sottolineando l'unità al di sopra delle differenze in cui potrebbe essere implicito un riferimento al mondo crypto. In effetti, Milei ha sottolineato la necessità di cambiamenti immediati e drastici da affrontare per questioni cruciali come l'inflazione, la povertà, la sicurezza e la disoccupazione.

Tuttavia, mentre la vittoria di Milei rappresenta un’importante evoluzione nella politica latinoamericana, è cruciale adottare un approccio cauto. Nonostante il suo sostegno limitato al Congresso, Milei potrebbe dover compromettere le sue politiche per garantire il supporto politico.

Nonostante il suo attuale status di non-Bitcoiner, Milei comprende la necessità di Bitcoin per contrastare le politiche delle banche centrali, ma la sua proposta di dollarizzazione dell'economia argentina può essere vista anche come anti-Bitcoin. È fondamentale che i sostenitori di Bitcoin esercitino cautela, poiché Milei potrebbe dover fare scelte che potrebbero non essere in linea con la visione dei Bitcoiner sull'adozione di Bitcoin.

In ogni caso, questo evento potrebbe avere anche un effetto positivo su BTC, e influenzare anche altre crypto connesse indirettamente a questa risorsa crittografica: Bitcoin Minetrix e Bitcoin ETF.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix sta attraversando una fase di prevendita straordinaria, superando i 4.2 milioni di dollari e dimostrando un crescente interesse degli investitori. Il progetto, noto per introdurre l'innovativo concetto di "stake-to-mine", mira a rendere il mining di BTC accessibile a un pubblico più ampio.

Affrontando con successo le sfide del mining tradizionale, Bitcoin Minetrix utilizza il cloud computing per ridurre complessità, costi e impatto ambientale. La tokenomics del progetto prevede una fornitura totale di 4 miliardi di token, con incrementi del 10% nel prezzo per ogni fase delle 10 programmate.

La funzione stake-to-mine consente agli investitori di generare credito di mining attraverso lo staking di token ERC-20. Per l'acquisto, gli investitori possono seguire semplici passaggi utilizzando un portafoglio compatibile e visitando il sito ufficiale.

In conclusione, Bitcoin Minetrix promette di ridefinire gli standard del settore crypto attraverso la sua tecnologia avanzata, staking redditizio e visione orientata al futuro, aspirando a diventare un protagonista chiave nel panorama delle criptovalute con il sostegno degli investitori e una roadmap ben implementata.

Attualmente, il token BTCMTX è disponibile ad un prezzo di $ 0,0118 e rappresenta una delle offerte di mercato più interessanti nel contesto delle crypto presale.

Bitcoin ETF (BTCETF)

Il progetto Bitcoin ETF mira a capitalizzare l'entusiasmo connesso all’eventuale approvazione degli ETF spot su Bitcoin, implementando un processo graduale di burn per il token nativo BTCETF. In particolare, il 25% dell'offerta totale di 2,1 miliardi di BTCETF sarà soggetto al burn, rendendo il token sempre più raro e influenzando positivamente il suo valore di mercato.

Questo processo sarà attivato in fasi del 5%, con traguardi legati al volume di trading, all'approvazione degli ETF su Bitcoin e al valore di mercato di Bitcoin. La riduzione dell'offerta offre agli investitori la prospettiva di trattenere il token nella previsione di una crescita futura.

Inoltre, il 25% dell'offerta è destinato allo staking, consentendo agli utenti di generare rendite passive attraverso il meccanismo Proof-of-Stake.

La prevendita di BTCETF è suddivisa in 10 fasi, con un graduale aumento del prezzo del token. Al momento, BTCETF è in vendita a $0,0056, un prezzo competitivo e i finanziamenti hanno raggiunto il valore di $ 1.3 milioni.

Gli investitori possono partecipare alla presale in maniera semplice e veloce. Infatti, sarà sufficiente possedere un portafoglio Ethereum compatibile, dei token ERC-20 e connettersi al sito ufficiale per iniziare il procedimento di acquisto di.

In conclusione, l'investimento in BTCETF potrebbe offrire opportunità redditizie, specialmente nella previsione dell'approvazione degli ETF spot su BTC da parte della SEC. La volatilità del mercato delle criptovalute e le prospettive di crescita nel 2024 potrebbero ulteriormente influenzare positivamente il lancio di progetti come BTCETF.

