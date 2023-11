Proseguono gli appuntamenti con Arte alle Corti

Arte alle Corti invita a scoprire le opere d’arte dell’edizione straordinaria 2023 che hanno invaso le corti, i giardini e i palazzi di Torino. Prosegue il programma di incontri con gli artisti, le artiste e i componenti del Comitato, che ha avuto inizio lo scorso 10 novembre. Altri due appuntamenti – il 5 ed il 13 dicembre - completeranno il racconto, sede per sede, del dialogo tra la Torino storica e l’arte contemporanea, che il progetto ha innestato per avvicinare il pubblico alla vera linfa di Arte alle Corti: l’arte come patrimonio vivo e da vivere, anche nella quotidianità.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 5 dicembre a partire dalle ore 16.30 per l’incontro con gli artisti: Gabriele Garbolino Rù e Michele Guaschino al Rettorato dell’Università degli Studi di Torino. Proseguirà, poi, alle ore 18.00, presso l’Accademia Albertina di Belle Arti, con l’inaugurazione dell’installazione di Yiwen Zheng. L’artista ed i docenti - i professori Monica Saccomandi, Domenico Borrelli, Daniele Galliano e Paolo Grassino - presenteranno al pubblico la nuova opera che si va ad aggiungere alla già ricca proposta di Arte alle Corti.







ore 16.30: Rettorato Università degli Studi di Torino. Incontro con gli artisti: Gabriele Garbolino Rù, Michele Guaschino.

ore 18.00: Accademia Albertina, INAUGURAZIONE installazione artistica e incontro con l’artista Yiwen Zheng. Introduzione dei docenti: Prof.ssa Monica Saccomandi, Prof. Domenico Borrelli, Prof. Daniele Galliano, Prof. Paolo Grassino.





ore 16.00: Villa della Regina. Incontro con le artiste: Maura Banfo, Cristina Mandelli, Enrica Borghi, Jessica Carroll, Laura Castagno, Luisa Valentini.