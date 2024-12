L'artigianato vede ancora nero: produzione e occupazione calano anche alla fine del 2024

Segno meno su tutta la linea

Si va dalla produzione (che continua a calare, passando da –16,19% a –12,79%) all'occupazione (da –6,08% a –3,69%), così come le previsioni sugli apprendisti. “Settori chiave come l'automotive e la moda vivono una crisi profonda, aggravata dalla recessione dei nostri principali partner commerciali, come la Germania - commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte -. L’intervento sulle detrazioni edilizie contenute nel disegno di legge di bilancio frena anche questo comparto e l’attività di ristrutturazione delle abitazioni. Ma, ci sono aree in crescita come quelle dei servizi e del turismo”.



E aggiunge: "Nonostante la Banca Centrale Europea abbia ridotto i tassi di un quarto di punti, (il quarto dallo scorso giugno), che porta al 3% il costo del denaro, gli effetti sulle imprese non è percettibile. Inoltre, questa estrema cautela della BCE, capace solo di mettere in campo una politica monetaria priva di visione, non si addice ad un contesto geopolitico ed economico di profondo cambiamento rispetto allo scorso semestre”

Negativo resta anche il saldo relativo all’acquisizione di nuovi ordini, che passa da –14,74% a –12,79%. Tuttavia le proiezioni di investimenti per ampliamenti salgono leggermente e passano da 7,32% a 7,91%; salgono anche quelle per sostituzioni che passano da 13,81% a 15,45%; infine, scende la percentuale di imprese che non hanno programmato investimenti dal 78,87% al 76,64%.