Da venerdì la nuova linea 23 per andare da Villaretto a Mappano: i dettagli

Dopo la navetta notturna, da venerdì arriva una nuova linea per collegare meglio Villaretto a Torino e Mappano. Da tempi i residenti del quartiere dell’estrema periferia nord chiedono più attenzione. Servizi, tra cui anche il potenziamento del trasporto pubblico.

La nuova linea 23

Dal 1° dicembre verrà attivata in via sperimentale, per un anno, la nuova linea 23 che collegherà Villaretto e le zone di Stura e Falchera al Comune di Mappano. I bus saranno in servizio dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 20 con una cadenza di 45 minuti. Il percorso del mezzo sarà circolare e avrà capolinea unico in via degli Ulivi.

La nuova linea consentirà così di fruire di servizi a Falchera - come l'anagrafe, la biblioteca civica, l'ufficio postale ed il mercato settimanale -e al contempo renderà raggiungibili con mezzo pubblico le scuole di Mappano.

Il percorso

Di seguito il tracciato.

Direzione Mappano – Villaretto: dal capolinea di via degli Ulivi prima di via delle Querce presso la fermata n. 1256 – “Querce sud” prosegue per via delle Querce, strada Courgnè dove transita sotto il ponte ed effettua inversione di marcia alla rotatoria, strada Courgnè, via Rivarolo (Mappano), strada Courgnè, via Marconi, via Anna Frank, via Don Murialdo, via Tibaldi, via Galvani, via Rivarolo, strada Courgnè (Torino), inversione di marcia alla rotatoria dopo il cavalcavia dell’autostrada, strada Courgnè (in direzione Falchera), via delle Querce, via delle Robine, viale dei Pioppi, via dei Frassini, viale Falchera, strada Courgnè, strada Comunale Nuova del Villaretto, strada da Villaretto a Borgaro, via Santa Cristina (Borgaro T.se), via Donatello, via Canova, via Cellini, strada da Villaretto a Borgaro (Torino), strada Comunale Nuova del Villaretto, Nuova Strada Circonvallazione sud di Villaretto, inversione di marcia alla rotatoria, Nuova Strada Circonvallazione sud di Villaretto.



Direzione via degli Ulivi (Falchera): da Nuova Strada Circonvallazione sud di Villaretto prosegue per strada Comunale Nuova del Villaretto, strada Courgnè , viale Falchera, via delle Robine, via dei Faggi, via delle Querce, via degli Abeti, via degli Ulivi dove effettua capolinea prima di via delle Querce.