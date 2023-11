Kappa FuturFestival 2024: già staccati 18 mila biglietti, sold out i tagliandi a prezzo più basso

Il Kappa FuturFestival si prospetta già un successo con 18 mila le presenze da 91 nazioni diverse tra cui Giappone, Sri Lanka, Kazakhistan, Perù e India.

Sono infatti andati sold out in pochi giorni gli early bird - i biglietti al prezzo più basso - per la rassegna che tornerà per la sua XI edizione da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2024 nella futuristica cornice del Parco Dora di Torino.

Dal 5 al 7 luglio 2024

Tre giorni, da mezzogiorno a mezzanotte, per un festival all’insegna della musica elettronica in tutte le sue sfaccettature e delle arti digitali, dove i migliori dj e producer della scena mondiale si alterneranno alle consolle su cinque palchi - ciascuno con la propria specificità - per un cartellone stellare che sarà svelato progressivamente nelle prossime settimane.

100 mila ingressi quest'anno

Il Festival totalmente outdoor prodotto da Movement Entertainment, l'anno scorso ha registrato il record di presenze con 100 mila ingressi da ben 118 nazioni, con una ricaduta economica sul territorio stimata in 25 milioni di euro.

Per info: hotel.kappafuturfestival.it