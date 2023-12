Asd Hope Running Onlus al fianco degli anziani con “Forever Young”

Sta prendendo sempre più piede a Chivasso il progetto “Forever Young” della Asd Hope Running Onlus, ammesso a contributo dalla Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all’attuazione del Piano per l’invecchiamento attivo, che si prefigura l’obiettivo di sostenere e promuovere la salute attraverso l’adozione di stili di vita sani, stimolare l’attività fisica e contrastare la sedentarietà.

Il progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di Chivasso e in partnership con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Città Metropolitana di Torino e Comitato Regionale CSEN Piemonte, è dedicato agli Over 65 e riscuotendo grandi consensi, grazie anche alle collaborazioni instaurate con UNITRE – Università della Terza Età di Chivasso, AUSER Chivasso e SPI CGIL Chivasso.