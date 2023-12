Trolley Festival, la festa dei tram storici ritorna domani in piazza Castello e all'Allianz Stadium

L’ATTS, in collaborazione con GTT, organizza la diciassettesima edizione del Torino Trolley Festival domenica 3 dicembre dalle 9 alle 18.

L’edizione di quest’anno sarà come di consueto incentrata su piazza Castello, ma avrà un impatto minore sulla zona centrale della città, data l’indisponibilità di via Po a causa dei lavori in corso e la deviazione della linea 15 attraverso i Giardini Reali.

Al mattino la manifestazione si sposterà allo Juventus Allianz Stadium dove, fra le 10 e 11.30, ci sarà un “carosello tranviario” con l’impiego di 15 tram storici in circolazione continua all’interno del piazzale tranviario.

Un servizio di navetta con tram storici collegherà piazza Castello con lo Juventus Allianz Stadium, fra le 9 e le 10.30.

Alle 11.30 partirà dallo stadio la grande parata dei tram storici, con passeggeri a bordo, che terminerà in piazza Castello.

Fra le 14.30 e le 18.30, cinque tram storici di diverse città (Torino, Roma, Bologna e Trieste) e il bus Fiat 308 di StoricBus - Museo dell’Autobus Italiano saranno a disposizione del pubblico su percorsi speciali, con salita e discesa in piazza Castello (fronte Teatro Regio). Sui tram saranno presenti i rievocatori de “Le Vie del Tempo” in abiti d’epoca. Non è richiesta prenotazione. Il viaggio sui tram è ad offerta libera, come contributo al restauro di ulteriori tram storici.

Per tutta la durata della manifestazione nell’area pedonale di piazza Castello, a fianco del Monumento al Duca d’Aosta, sarà installato un gazebo con alcuni tavolini per l’esposizione e la distribuzione di materiale sulle iniziative dell’ATTS e sui veicoli storici. Al suo fianco sarà esposto in forma statica l’autobus storico n. 15 (ex SATTI) del 1949.

Lo scopo principale del Festival, coerente con la missione dell’ATTS, è quello di valorizzare il mezzo tranviario come patrimonio storico e culturale di tutti i cittadini attraverso l’esposizione e l’utilizzo di veicoli storici. Anche quest’anno sarà fondamentale per lo svolgimento della manifestazione l’apporto dei soci operativi volontari dell’ATTS, che si metteranno gratuitamente a disposizione per le attività di guida e manovra dei veicoli, assistenza tecnica e accoglienza dei visitatori.