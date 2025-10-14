Facciamo un patto per piazza Rebaudengo: cittadini protagonisti del verde

La Circoscrizione 6 e il progetto Baleno Lab lanciano un’iniziativa aperta a tutti per la gestione condivisa dei giardini di Piazza Rebaudengo. Due incontri, previsti giovedì 16 e 23 ottobre, dalle 18 alle 19.30 presso Arcobirbaleno, offriranno ai cittadini l’occasione di conoscere il progetto e contribuire attivamente alla vita del giardino pubblico.

Patti di collaborazione

Durante gli incontri saranno spiegati i patti di collaborazione, strumenti che permettono ai residenti di partecipare direttamente alla cura e all’animazione degli spazi verdi. I cittadini potranno proporre idee, condividere competenze e immaginare eventi e attività culturali, sportive o ricreative da realizzare insieme.

L’iniziativa rientra nel progetto Baleno Lab, che prevede interventi di trasformazione e valorizzazione del giardino pubblico, con l’obiettivo di renderlo un luogo accogliente e partecipativo per l’intera comunità del quartiere.

“Costruire insieme”

“Vogliamo ascoltare i cittadini e costruire insieme uno spazio che rispecchi le esigenze e i desideri della comunità - spiegano gli organizzatori -. Partecipare significa diventare protagonisti della vita del quartiere e contribuire alla cura del verde urbano”. L’invito è quindi aperto a tutti, dagli appassionati di giardinaggio a chi desidera semplicemente scoprire il progetto e le trasformazioni in programma, fino a chi vuole proporre iniziative per rendere i giardini uno spazio vivo e condiviso.