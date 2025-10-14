 / Attualità

"Raccontaci Pino attraverso il tempo e le stagioni"

Il contest fotografico per il Calendario 2026 del Comune di Pino Torinese

Concorso dedicato a Pino Torinese

Anche quest’anno il Comune di Pino Torinese lancia il contest fotografico "Raccontaci PINO attraverso il tempo e le stagioni", un’iniziativa aperta a tutti per contribuire alla realizzazione del Calendario 2026 del Comune.

L’obiettivo è valorizzare e promuovere le caratteristiche di Pino Torinese attraverso la creatività dei partecipanti al contest, invitandoli a inviare immagini, anche scattate in passato, che raccontino la nostra cittadina attraverso le diverse stagioni e nel corso del tempo.

Il tema del contest è proprio questo: raccontare Pino attraverso il tempo e le stagioni, cogliendo paesaggi, scorci caratteristici, panorami mozzafiato, occasioni di incontro e momenti di comunità, monumenti o altri elementi che, a discrezione di ciascun partecipante, valorizzino il territorio di Pino Torinese.

Non è necessario essere fotografi esperti per partecipare: l'iniziativa è aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini maggiorenni, residenti e non del Comune di Pino Torinese, ma anche ai più giovani, i quali possono inviare le loro fotografie tramite i genitori o tutori legali.

Per partecipare basta inviare una o più fotografie via email all'indirizzo raccontacipino@gmail.com entro il 31 ottobre 2025.

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, siamo lieti di proporre anche quest’anno il contest fotografico per la realizzazione del nuovo calendario comunale - ha affermato la Sindaca Alessandra Tosi -. L’iniziativa rappresenta un invito a guardare Pino Torinese con occhi diversi: non solo per come si presenta oggi, ma anche per ciò che ha significato nel passato. Il nostro territorio è una risorsa preziosa, capace di rinnovarsi continuamente attraverso le stagioni e i ricordi. Con questa iniziativa desideriamo coinvolgere tutti e tutte in un racconto visivo condiviso, per riscoprire e valorizzare Pino Torinese da diverse prospettive.”

L'Assessora alla Cultura ed Eventi, Elisa Pagliasso, ha aggiunto: “Questo concorso vuole essere un’occasione creativa per mettere al centro la nostra comunità e il suo legame con il territorio. L’edizione dello scorso anno ha registrato un ottimo riscontro, sia per la partecipazione che per la qualità delle fotografie inviate. Anche quest’anno invitiamo le cittadine e i cittadini a raccontare, attraverso le loro immagini, il ‘viaggio’ di Pino Torinese nel tempo e nelle stagioni. L’obiettivo è costruire insieme un archivio fotografico, che diventi una testimonianza condivisa della nostra identità culturale.”

Per maggiori informazioni, consultare il regolamento completo disponibile sul sito del Comune.

