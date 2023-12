Il 6 dicembre "Non solo note" tra le vie del centro di Grugliasco

“Non solo note”. Si chiama così l'iniziativa dei Cantori di strada della cooperativa Paradigma che dalle 10 alle 17 di mercoledì 6 dicembre gireranno per le vie del centro di Grugliasco a suonare e cantare. Si tratta dei ragazzi dei centri diurni Capolavoro e barattolo che coleranno le vie della città con tanti momenti di note e solidarietà. Alle 17 cioccolata solidale per tutti durante la sosta finale di fronte al bar Waikiki Cocktail in via Lupo 31 con una golosa merenda per sostenere la raccolta fondi natalizi dei centri.

Il gruppo nasce dal laboratorio di canto corale che è diventato, ormai da più di un anno, uno degli appuntamenti più attesi dalle persone dei centri diurni. Il gruppo si è allargato anche ai volontari, ai tirocinanti e sta diventando sempre di più luogo da cui partono nuove idee, nuove sfide e dove poter convogliare creatività, energia e voglia di farsi conoscere.

Tutto è nato dall'incontro con i White Gospel Group, che per la terza volta consecutiva donerà alla cooperativa il ricavato del suo Concerto di Natale che quest'anno si terrà il 19 dicembre al padiglione La Nave, al parco culturale Le Serre.

«Anche quest'anno, come l'anno scorso - afferma Francesca Armocida della cooperativa Paradigma - parteciperemo all'evento attivamente, facendo quello che ci viene meglio, ovvero cantando. Possiamo dire che questa realtà ci ha ispirati a condividere, a modo nostro, le allegre e divertenti note che compongono i nostri pezzi. Proviamo con grande impegno prima dei nostri eventi mettendo in gioco tutte le risorse che il nostro gruppo possiede e poi andiamo a cantare. Per le vie di Grugliasco, come a Pasqua o ovunque ci invitino, andiamo a presentare un modo diverso di fare animazione, perché il nostro obiettivo è proprio divertirci e far divertire chi ci circonda. Ci piace presentarci con la frase "Noi siamo la Non solo note's band e dove non arriviamo con la voce arriviamo con la simpatia"».