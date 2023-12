Previsioni meteo, a Torino arriva la neve: ecco quando è attesa in città

ggi una debole perturbazione, complice l'aria fredda dei giorni scorsi, porterà neve debole anche in pianura. Poi dopo alcuni giorni di tregua, una perturbazione più intensa porterebbe ancora neve, questa volta più abbondante, il giorno dell'Immacolata.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 4 dicembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto. Nevicate forti sui crinali alpini di confine dalla mattinata, moderate qualche km più a valle tra pomeriggio e sera con qualche centimetro di accumulo. Su pianure neve debole dove è probabile nessun accumulo o tracce. Altrove pioggia debole o al più mista a neve in esaurimento dalla serata.

Temperature massime prossime allo 0 un po' ovunque. Venti assenti o deboli variabili.

Da martedì 5 a giovedì 7 dicembre

Generali condizioni di bel tempo con ampi periodi soleggiati. Aumento della nuvolosità a partire da giovedì pomeriggio da ovest per l'arrivo di una nuova perturbazione.

Temperature in quota in aumento e nella norma del periodo. Massime che potranno arrivare fino a 9/10 °C specialmente mercoledì, minime che saranno in pianura attorno allo 0 con gelate diffuse.

Venti generalmente assenti o deboli variabili. Solo domani possibile qualche raffica di Foehn sulle zone alpine.

Venerdì 8 dicembre.

Perturbazione intensa in arrivo dalla Francia, con probabile neve fino in pianura per buona parte della giornata. Evoluzione da confermare.

