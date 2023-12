Repole come Nosiglia, l'arcivescovo al fianco degli operai a rischio: "Che sarà di Lear? Che piani ha Stellantis?"

Proprio come faceva il suo predecessore, Cesare Nosiglia, ai tempi della crisi Embraco. Anche l'attuale arcivescovo di Torino, Roberto Repole, sceglie di stare al fianco degli operai che si trovano a combattere contro vertenze e crisi che mettono a rischio il loro posto di lavoro.

Ecco perché, nel pomeriggio di oggi, l'alto prelato ha incontrato alcuni rappresentanti della Lear di Grugliasco, in sciopero ormai da settimane per chiedere garanzie a fronte di un futuro che ne offre ben poche, sia dal punto di vista dei volumi di attività che da quello degli ammortizzatori sociali.

"Oggi pomeriggio ho ricevuto in Arcivescovado le rappresentanze sindacali dei lavoratori della fabbrica Lear di Grugliasco: 260 persone che stanno rischiando il licenziamento in seguito alla crisi produttiva dell’azienda, che è fornitrice del gruppo automobilistico Stellantis", dice Repole. Che estende il suo discorso: "Lear non è purtroppo l’unica fabbrica in grave crisi nell’area torinese, tante altre hanno chiuso negli anni e mi vengono ancora segnalate ogni giorno, ultime in ordine di tempo la Te Connectivity di Collegno che sta rischiando il taglio di 200 lavoratori e in Valle di Susa il Feltrificio Fir di Sant’Ambrogio, con 41 posti di lavoro a forte rischio".

"Non sarà un Natale sereno quello delle famiglie sospese sul baratro del licenziamento - prosegue l'arcivescovo -: sono centinaia di uomini e donne, con i loro figli, che hanno paura perché senza lavoro non c’è vita e non c’è futuro".