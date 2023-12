Entro dicembre eletto a Torino il Consiglio comunale dei ragazzi

Entro dicembre, sarà eletto il Consiglio comunale dei ragazzi della Città di Torino. Lo ha annunciato, questo pomeriggio, l’assessora all’Istruzione, Carlotta Salerno, durante la riunione della seduta del Consiglio Comunale.

Salerno, che ha dato notizia dell’iniziativa nella Giornata regionale dei Consigli dei Ragazzi, ha sottolineato che in questo momento si sta effettuando la fase propedeutica alle elezioni con un incontro informativo per gli istituti aderenti, uno per Circoscrizione (istituti Tommaseo, Bosso, Perotti toscanini, duca d’Aosta e Nigra, Turoldo, Gino Strada, istituto di via Sidoli).

“L’istituzione del Consiglio dei ragazzi cittadino, ha sottolineato l’Assessora, si pone come obiettivo quello di realizzare una struttura di partecipazione civica nella quale i giovani possano imparare a conoscere i meccanismi di funzionamento dell’istituzione pubblica e degli organi di governo locale e a rappresentare le proprie istanze in prima persona”.

L’organismo, ha evidenziato Salerno, si pone come scuola di cittadinanza e di occasione formativa in merito ai temi, fra gli altri, quelli dell’inclusione, del rispetto dell’ambiente, del volontariato, della salute, dell’utilizzo delle nuove tecnologie.

L’assessora ha auspicato che il primo Consiglio dei ragazzi, nato su impulso di una mozione del Consiglio Comunale, possa diventare un riferimento per tutti i ragazzi e le ragazze nella fascia di età tra 10 e i 14 anni.

Nel 2024, dopo le elezioni, sarà predisposto il regolamento che individuerà le cariche elettive e relative deleghe e predisposto un calendario che prevede incontri con la Sala Rossa, in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo.