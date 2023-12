“Natale con noi”, il Consiglio regionale invita i cittadini per celebrare le feste

Addobbiamo il Natale insieme. Il Consiglio regionale invita tutti i cittadini a un brindisi prima delle Feste: un incontro per grandi e piccini, con musiche della tradizione, lettura di fiabe, intrattenimento e golosità da gustare insieme. Ospite d’onore Babbo Natale, pronto a rispondere alle domande dei più piccoli, anche quelle insidiose.

Poiché Palazzo Lascaris è in fase di ristrutturazione, quest’anno l’appuntamento è per venerdì 15 dicembre presso la Palazzina Tournon, in piazza Solferino 22, sede distaccata di uffici del Consiglio.

Tutti sono invitati, a partire dalle 16.30. Un’occasione per passare qualche ora con i propri figli e fotografarli con Babbo Natale, ma anche un pomeriggio di festa per tutti i cittadini. L’ingresso è libero e gratuito, vi aspettiamo.