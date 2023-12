Giuseppe Bergesio nominato al vertice del Gruppo Energia dell'Unione Industriali di Torino

È Giuseppe Bergesio, Amministratore Delegato Iren Energia, il nuovo presidente del Gruppo Energia dell’Unione Industriali Torino, organismo di riferimento del comparto merceologico che, in seno all’associazione, rappresenta non soltanto le aziende attive nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e acqua ma anche quelle piccole e medie realtà che si occupano di servizi energetici per le imprese e per i consumatori.