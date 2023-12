Ritardi, cancellazioni e treni come carri bestiame da Settimo a Torino: "Vergogna senza fine"

Ritardi, cancellazioni, vagoni strapieni peggio dei carri bestiame. Andare in treno da Settimo a Torino sta diventando ogni giorno un'impresa sempre più ardua per studenti, lavoratori e pendolari.

Borrini: "Una situazione inaccettabile"

La denuncia arriva dal consigliere comunale di minoranza Antonio Borrini: "Oggi l'ennesima giornata della vergogna. Altra mattinata di ritardi, cancellazioni e affollamento con studenti e lavoratori costretti a viaggiare stipati come delle sardine all'interno dei vagoni. Una situazione insostenibile e inaccettabile con continui disservizi ma il prezzo del biglietto e degli abbonamenti continua a salire".

"Istituire subito un tavolo di confronto"

Borrini rincara la dose: "Per il Comune di Settimo Torinese va tutto bene? Un’amministrazione comunale ha il dovere di difendere i cittadini e, se serve, far sentire la propria voce con gli enti preposti". Di qui la richiesta: "Settimo sia capofila nell'istituire un tavolo di confronto tecnico-istituzionale con altri comuni limitrofi, in modo tale da illustrare le problematiche e formulare richieste ben precise che mettano al centro gli utenti che quotidianamente subiscono sulla propria pelle questi disagi".