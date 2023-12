41Tff, 181 film e 44.114 presenze in 8 giorni di programmazione

Si è conclusa la 41° edizione del Torino Film Festival diretto per il secondo anno da Steve Della Casa. Sono stati 181 i film presentati nei quattro cinema coinvolti, oltre agli appuntamenti dislocati in numerose location cittadine tra cui il Media Center nella Nuova Aula Magna d’Ateneo in Cavallerizza Reale.

I dati dell’edizione 2023, che ha visto un giorno di programmazione cinematografica in meno, sono i seguenti: 44.114 presenze suddivise in 35.114 spettatori agli eventi a pagamento con un’occupazione media delle sale cinematografiche del 53,62%; 9.000 spettatori agli eventi gratuiti (tra cui masterclass, proiezioni stampa e ad ingresso libero, programma musicale Fuori Campo ed altri eventi); 938 carnet venduti; 1998 accrediti rilasciati (stampa e professionali/industry); 165.202,25 euro di incasso.

Tante le proiezioni sold out tra cui:

Un anno difficile di Olivier di Nakache ed Éric Toledano,

Mandoob di Ali Kalthami

The Holdlovers di Alexander Payne

Arturo a Los 30 di Martín Shanly

Le Ravissement di Iris Kaltenbäck

Non riattaccare di Manfredi Lucibello

Yannick di Quentin Dupieux

Nuclear Now di Oliver Stone

Roter Himmel/Afire di Christian Petzold

Augure/Omen di Baloji

Uomini e Dei - Le meraviglie del Museo Egizio di Michele Mally

Vangelo Secondo Maria di Paolo Zucca

La copertura social del TFF è stata di oltre 641 mila utenti unici raggiunti. Sulle piattaforme Facebook e Instagram si sono registrate quasi 74 mila interazioni con i canali del festival. Tutti i canali social del TFF - Instagram, Facebook, X e Youtube – hanno prodotto oltre 2.100.000 di impression totali e 655 mila visualizzazioni di video.

Molto soddisfacenti i dati del canale Instagram con contenuti organici visualizzati oltre 1.148.000 mila volte, con oltre 512.000 visualizzazioni dei 21 video postati e un incremento di 5.380 follower.



I dati del canale Facebook mostrano un trend di crescita con contenuti organici visualizzati oltre 200 mila volte, oltre 40 mila visite alla pagina e un incremento di 400 follower.