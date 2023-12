Saluti dal Futuro: in Vanchiglia apre la mostra di arte digitale di Charlie Frascà

Da Vanghiglia 3 Spazi di Connessioni Creative giovedì 7 dicembre alle ore 17 inaugura la mostra di arte digitale Saluti dal Futuro di Charlie Frascà.

Charlie Frascà da sempre protagonista della scena culturale torinese ha cominciato come dj e speaker radiofonico, Conosciuto ai più grazie alle storiche frequenze della fu Radio Flash Popolare Network, è sempre rimasto fedele alla sua passione per le arti visive imparando, fra le altre, la tecnica della pittura aborigena direttamente dai suoi più alti rappresentanti. Dalle serate che animano le notti torinesi, fra locali, luoghi occupati e anche istituzionali (come succede a chi rappresenta al meglio l'inconsueto stile sabaudo) è approdato alla grafica con il suo progetto Charlie Art Virtual Studio che dai Social sta conquistando la realtà grazie a opere d'arte in formato “cartolina” affiancato a un merchandising che si divide fra T- shirt, felpe e cappelli particolarmente apprezzati da un pubblico sempre più vasto.

"Attraverso la sua passione per la musica, la pittura, e adesso anche la grafica, Charlie Frascà ha sempre messo al centro l'unione fra diverse etnie sfruttando le differenze come unico punto d'incontro. Il timbro culturale dettato dalle radici d'appartenenza di chicchessia, nelle mani dell'artista, diviene infallibile collante utile alla sua rappresentazione di un mondo soltanto: un unico timbro. Quello di Charlie Frascà è uno stile nato dalla miscellanea che ha riversato su Cartoline, come se queste fossero state spedite da un luogo dove le “distanze” non esistono più" spiega il performer, Roberto Vaio.